بايدن: الإفراج عن الرهائن من غزة "ليس سوى البداية"
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة "ليس سوى بداية"، وقال إنه يتوقع إطلاق سراح المزيد في الأيام المقبلة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بعيد إطلاق الدفعة الأولى من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وهدنة إنسانية في غزة تسمح بوصول المساعدات الإغاثية.
وقال بايدن: "ستصلنا معلومات بشأن الموجة الثانية من إطلاق سراح الرهائن خلال الساعات القادمة"، مشيرًا إلى أن امرأتين وطفلا أمريكيين لا يزالون بين المفقودين.
وأكد الرئيس الأمريكي أن هناك فرصا فعلية لتمديد الهدنة، لافتًا إلى أن وقف القتال فرصة حاسمة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وبين أن "صفقة إطلاق سراح الرهائن اشتملت على دبلوماسية أمريكية واسعة النطاق"، كما قدم الشكر لـ"قطر ومصر والقادة الإسرائيليين على اتفاق إطلاق الرهائن".
واعتبر بايدن أن "أحد أسباب هجوم حماس هو عمل أمريكا مع السعودية وإسرائيل للتوصل إلى تطبيع العلاقات"، متهمًا الحركة بعدم "الاكتراث" للفلسطينيين.
كما دعا إلى العمل لإنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط.