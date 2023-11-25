بايدن: الإفراج عن الرهائن من غزة "ليس سوى البداية"

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أن الإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة "ليس سوى بداية"، وقال إنه يتوقع إطلاق سراح المزيد في الأيام المقبلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بعيد إطلاق الدفعة الأولى من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وهدنة إنسانية في غزة تسمح بوصول المساعدات الإغاثية.

وقال بايدن: "ستصلنا معلومات بشأن الموجة الثانية من إطلاق سراح الرهائن خلال الساعات القادمة"، مشيرًا إلى أن امرأتين وطفلا أمريكيين لا يزالون بين المفقودين.