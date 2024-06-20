اليونيفل تحذر: سوء التقدير قد يؤدي لصراع أوسع جنوبي لبنان

محادثات مباشرة

وكشفت أرديل في مقابلة مع "العربية نت" أن "اليونيفيل أجرت محادثات مباشرة مع طرفي النزاع (الجيش الإسرائيلي وميليشيا حزب الله) لحثّهما على وقف إطلاق النار، والالتزام بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي".

ونبّهت إلى "أن القرار 1701 يواجه تحديات في الوقت الراهن، ورغم ذلك، يواصل الطرفان التأكيد على أنه يظل الإطار الأكثر فعالية لمعالجة الوضع الحالي، والعمل من أجل تسوية طويلة الأمد للصراع".

17 عامًا من الاستقرار

ولفتت أرديل إلى أن "القرار 1701 منح المنطقة أكثر من 17 عامًا من الاستقرار النسبي، وذلك بفضل التزام الأطراف بإطاره، لذا من الضروري أن يُعيد كل من لبنان وإسرائيل الالتزام بتنفيذه كاملا؛ لأن نجاحه في نهاية المطاف يعتمد عليهما".

وأكدت "أن اليونيفيل مستمرة في تنفيذ مهماتها على طول الخط الأزرق لتهدئة التصعيد ومنع سوء الفهم، وستواصل بذل كل ما في وسعها للحد من التوترات والعودة إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701، باعتباره الطريق نحو الاستقرار والسلام".