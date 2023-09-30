تقرير: إعفاء الإسرائيليين دون الفلسطينيين من التأشيرة الأمريكية "تمييز عنصري"

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير نشرته، اليوم السبت، إن الدوائر السياسية في رام الله، تسعى إلى ضم وإدخال الفلسطينيين إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة للولايات المتحدة، وذلك في أعقاب إدراج إسرائيل في البرنامج.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر إسرائيلية وصفتها بـ"المطلعة"، قولها: "يزعم مسؤولون فلسطينيون رفيعو المستوى، أن منح الإعفاء من التأشيرة للإسرائيليين فقط، يشكل بمثابة خطوة تمييزية عنصرية تتناقض مع التصريحات السابقة التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الماضي. إذ إنه أشار في تصريحات متعددة إلى أن الفلسطينيين يستحقون حقوقاً وفرصاً متساوية للعيش في رخاء وازدهار".

كما نقلت الصحيفة تصريحا خاصا بها لمسؤول فلسطيني مطلع قوله: "إن إدارة بايدن تُعفي الإسرائيليين فقط من الحاجة إلى التأشيرة دون تطبيق هذا الأمر علينا كفلسطينيين… إن هذا الشيء بالنسبة لنا أيضًا هو بمثابة تمييز عنصري".