"لن يتوسع إلى حرب".. الحكومة الإسرائيلية تقرر تنفيذ "رد قاس" ضد إيران

قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي تنفيذ "رد قاسٍ" على الهجوم الإيراني على إسرائيل، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة أن "نقاشات تجري الآن على المستوى السياسي والأمني ​​حول طبيعة الرد الإسرائيلي وأن القرار بشأن طبيعته لم يتخذ بعد".

ونقلت الهيئة عن مصادر سياسية أن الرد "سيكون قاسياً"، لكنها أشارت إلى أن الهجوم الإسرائيلي "لن يؤدي إلى حرب إقليمية" مع إيران.

وأشارت الهيئة إلى أن عدة عوامل تؤثر على رد الفعل الإسرائيلي المتوقع، بما في ذلك الانتخابات في الولايات المتحدة المقررة بعد شهر تقريبًا، وقالت إنه "من المتوقع أن يتأثر توقيت الرد بإعادة تنظيم الدفاعات الجوية".

وكانت إيران قصفت إسرائيل بنحو 200 صاروخ، ودوّت صافرات الإنذار في جميع أنحائها.

وتوعدت إسرائيل منذ الأمس برد قاس، إلا أن إيران ردت على ذلك بأنها ستواجه الرد المرتقب برد أقسى.