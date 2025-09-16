ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة

logo
العالم العربي

الحوثيون يخلون ميناء الحديدة بعد التحذير الإسرائيلي

الحوثيون يخلون ميناء الحديدة بعد التحذير الإسرائيلي
ميناء الحديدة عقب هجوم إسرائيلي سابقالمصدر: أ ف ب
عبداللاه سُميح
عبداللاه سُميح

بدأت عمليات الإخلاء في ميناء الحديدة اليمني الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، عصر اليوم الثلاثاء، بعد دقائق من تحذيرات الجيش الإسرائيلي باستهدافه.

أخبار ذات علاقة

قصف إسرائيلي سابق استهدف ميناء الحديدة

الجيش الإسرائيلي ينشر تحذيرا عاجلا لإخلاء ميناء الحديدة

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن ميناء الحديدة يشهد حالة من الاستنفار، وعمليات إجلاء للطواقم العاملة إلى خارجه، تحسبا لحدوث هجوم إسرائيلي خلال الساعات المقبلة.

وأكدت المصادر أن إحدى السفن الراسية قبالة رصيف ميناء الحديدة، بدأت في الانسحاب من موقعها نحو عمق مياه البحر بعد التحذير الإسرائيلي.

أخبار ذات علاقة

غارات سابقة على ميناء الحديدة

غارات إسرائيلية على مواقع للحوثيين في الحديدة اليمنية

وبحسب المصادر، فإن عمليات الإخلاء شملت أيضا ميناءي الصليف ورأس عيسى، الواقعين على بعد أكثر من 60 كيلومترًا من ميناء الحديدة، رغم أن التحذيرات الإسرائيلية لم تشملهما.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذّر قبل دقائق "كل المتواجدين في ميناء الحديدة باليمن"، من هجمات مرتقبة في الساعات المقبلة.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC