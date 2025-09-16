الحوثيون يخلون ميناء الحديدة بعد التحذير الإسرائيلي

بدأت عمليات الإخلاء في ميناء الحديدة اليمني الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، عصر اليوم الثلاثاء، بعد دقائق من تحذيرات الجيش الإسرائيلي باستهدافه.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن ميناء الحديدة يشهد حالة من الاستنفار، وعمليات إجلاء للطواقم العاملة إلى خارجه، تحسبا لحدوث هجوم إسرائيلي خلال الساعات المقبلة.

وأكدت المصادر أن إحدى السفن الراسية قبالة رصيف ميناء الحديدة، بدأت في الانسحاب من موقعها نحو عمق مياه البحر بعد التحذير الإسرائيلي.

وبحسب المصادر، فإن عمليات الإخلاء شملت أيضا ميناءي الصليف ورأس عيسى، الواقعين على بعد أكثر من 60 كيلومترًا من ميناء الحديدة، رغم أن التحذيرات الإسرائيلية لم تشملهما.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذّر قبل دقائق "كل المتواجدين في ميناء الحديدة باليمن"، من هجمات مرتقبة في الساعات المقبلة.