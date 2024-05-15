بعد حملة الاعتقالات.. الاتحاد الأوروبي يطالب تونس بـ"توضيحات"

طلب الاتحاد الأوروبي "توضيحات" من تونس بعد حملة اعتقالات شنتها السلطات الأمنية في البلاد، طالت صحفيين ونشطاء سياسيين، وفق ما نقلت "رويترز".

وعبّر الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، عن قلقه إزاء موجة اعتقالات طالت عدة شخصيات من المجتمع المدني، وصحفيين، وناشطين سياسيين، في تونس، مطالبا بتوضيحات.

واقتحمت الشرطة التونسية، الاثنين، مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة، واعتقلت المحامي مهدي زقروبة، بعد اعتقال سنية الدهماني وهي محامية أخرى منتقدة للرئيس، مطلع الأسبوع.