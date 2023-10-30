الجيش الإسرائيلي: نتقدم في غزة وعلى العالم ضمان سلامة الرهائن

قال الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل "تمضي تدريجيًّا وفقًا للخطة" في قطاع غزة.

وأظهرت صورٌ على مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها دبابات إسرائيلية تتقدم على طريق رئيس في القطاع.

ورفض هاغاري في إفادة صحفية تأكيد موقع القوات البرية الإسرائيلية في القطاع، وقال: لن نؤكد مواقع القوات البرية الإسرائيلية في غزة حتى لو ظهرت مواد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبخصوص ملف الرهائن، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "على العالم ومؤسساته مسؤولية لضمان سلامة الرهائن في غزة وإعادتهم".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل توسيع نطاق عملياتها البرية في غزة، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات المسلحين في القطاع، فيما هاجمت نحو600 هدف لحماس في غزة خلال 24 ساعة.