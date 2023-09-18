تحذيرات من انهيار سدين آخرين والسلطات تطمئن

اشتدت كارثة مدينة درنة الليبية لتتجاوز وصفها بأنها "مدينة أشباح"، حيث استحالت المدينة إلى "مقبرة جماعية ضخمة"، بفعل أطنان الوحول والأنقاض المتراكمة الناجمة عن إعصار "دانيال" المدمر.

ولا تزال المدينة، التي تعرضت لأضرار جسيمة بعد إعصار دانيال نهاية الأسبوع الماضي، تلملم جراحها وسط مخاوف جديدة تلوح في الأفق، حيث كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن مخاوف جديدة متعلقة بسدين آخرين في ليبيا، بعد أن ورد أنهما يتحملان كميات هائلة من الضغط، وذلك في أعقاب الفيضانات المدمرة التي شهدتها ليبيا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن السدين المعنيين هما سد وادي جازة- بين مدينتي درنة وبنغازي المدمرتين جزئيًّا- وسد وادي القطارة بالقرب من بنغازي.

ولكن، وفقًا للمكتب، هناك "تقارير متناقضة" بشأن استقرار السدين.