تفاؤل حذر في اليمن تجاه جهود إحياء السلام

على وقع الترتيبات والتحركات المتسارعة التي يشهدها الملف اليمني مؤخرًا، ارتفع سقف طموحات اليمنيين، في الوصول إلى عملية سلام شاملة تنهي الحرب التي يشهدها البلد منذ أكثر من 9 سنوات.

وفي ظل الجهود الدولية المكثّفة، التقى مساء أمس الأحد، الوفدان السعودي والعماني اللذان يزوران العاصمة صنعاء، برئيس "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين، مهدي المشاط، في لقاء هو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ العام 2014، لبحث الوصول إلى اتفاق هدنة جديدة، تمهيدًا لانطلاق حوار سياسي شامل ينهي أزمة اليمن.

وعلى الرغم من تعثّر جميع جولات التفاوض بين الأطراف اليمنية، على مدى السنوات الماضية، إلا أن مؤشرات نجاحها هذه المرة تبدو أكثر من سابقاتها، وسط حالة التقارب بين المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفًا عربيًا لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، وإيران الداعمة للحوثيين، واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد محادثات شهدتها العاصمة الصينية بكين، الشهر الماضي.