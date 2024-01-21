السعودية تحذر من خطورة تصاعد التوتر في المنطقة

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة "قلقة للغاية" من أن التوترات في البحر الأحمر قد تخرج عن نطاق السيطرة وتؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة.

وأوضح فيصل بن فرحان، في مقابلة مع فريد زكريا مقدم برنامج جي.بي.إس على محطة (سي.إن.إن) تبث الأحد: "أعني، بالطبع، أننا قلقون للغاية. أعني، كما تعلمون، أننا نمر بوقت صعب وخطير للغاية في المنطقة، ولهذا السبب ندعو إلى وقف التصعيد".

وأكد وزير الخارجية السعودي أن "المملكة تؤمن بحرية الملاحة وتريد تهدئة التوترات في المنطقة".

وأضاف: "نحن بالطبع نؤمن بشدة بحرية الملاحة. وهذا شيء يجب حمايته. لكننا بحاجة أيضا إلى حماية أمن واستقرار المنطقة. لذلك نحن نركز بشدة على تهدئة الوضع قدر المستطاع".

وأدت الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على سفن في البحر الأحمر وما حوله خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا، وأثارت قلق القوى الكبرى من تصعيد الحرب في غزة.