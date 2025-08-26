بالرصاص والغاز.. إصابة عشرات الفلسطينيين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لرام الله

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أنها تتعامل مع 58 إصابة خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لوسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، مشيرًا إلى أن غالبيتهم أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها "طواقمنا تعاملت مع 58 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال لوسط مدينة رام الله، من بينها 8 إصابات بالرصاص الحي، و14 إصابة بالرصاص المطاطي".

وأشارت إلى أنه تم توثيق إصابة 5 فلسطينيين بشظايا الرصاص الحي، و31 إصابة بالاختناق بعد استنشاق الغاز المسيل للدموع.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله وحاصرت مربعًا يضم منشآت تجارية ومصرفية، واعتقلت 3 فلسطينيين بعد مداهمة محل صرافة، كما أطلق النار على مركبة للصحفيين ما أدى لتضررها.

وبعد ساعتين من العملية انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي من المدينة، في حين تزامنت عملية الاقتحام مع عمليات مماثلة في محافظات الخليل وبيت لحم في الضفة الغربية.

وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام إن "اقتحام الاحتلال لوسط المحافظة بقوة كبيرة، وما رافقه من اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، يمثل إرهاب دولة منظمًا، يُمارس على مرأى ومسمع من العالم الذي يقف متفرجًا".