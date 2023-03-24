السعودية تعلن عن محادثات مع سوريا بشأن استئناف الخدمات القنصلية

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، أن هناك محادثات بين المملكة وسوريا بهدف استئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، وفق ما أفاد تلفزيون "الإخبارية" الرسمي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر بوزارة الخارجية قوله إنه "في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإنّ البحث جارٍ بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية".