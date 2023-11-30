مقتل 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن أربعة فلسطينيين، بينهم طفلان عمرهما ثمانية أعوام و15 عاما وعضوان بارزان بجماعات مسلحة، قُتلوا، الأربعاء، برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الطفل آدم سامر الغول (8 أعوام)، والطفل باسل سليمان أبو الوفا (15 عاما) برصاص الاحتلال في جنين". وقالت حماس إن أبو الوفا كان ينتمي إليها.

وظهر في مقطع فيديو لم يتم التحقق من صحته ويجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ما بدا أنه إطلاق نار على الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام، لكن المقطع لم يظهر من أطلق الرصاص.

وقال الجيش الإسرائيلي عندما طُلب منه التعليق على مقطع الفيديو "في وقت سابق الاربعاء، خلال عملية لجيش الدفاع الإسرائيلي في مخيم جنين، رشق عدد من المشتبه بهم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بعبوات متفجرة.