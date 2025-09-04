logo
العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرتين مسيّرتين قادمتين من اليمن

الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرتين مسيّرتين قادمتين من اليمن
مسيرة حوثية في لقطة سابقةالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 4:22 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، اعتراض طائرتين مسيّرتين قادمتين من اليمن، دون تفعيل صافرات الإنذار.

وقال الجيش الإسرائيلي: "اعترضنا في وقت سابق من اليوم طائرتين مسيّرتين أطلقتا من اليمن، ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار".

أخبار ذات علاقة

صاروخ اعتراضي من نظام القبة الحديدية الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن

 بدوره، قال سلاح الجو الإسرائيلي إنه اعترض خلال الأسبوع الماضي 5 مسيّرات وصاروخين أرض–أرض، أُطلقت جميعها من اليمن.

وأضاف، عبر منصة "إكس"، أن "قواته، وخلال الأشهر الأخيرة، نجحت في اعتراض عشرات المسيّرات والصواريخ التي جرى إطلاقها من اليمن، في إطار التعاون بين مختلف تشكيلات سلاح الجو".

أخبار ذات علاقة

قمر تجسس إسرائيلي(أوفيك 16) -أرشيفية

القمر "أوفيك 19".. عين إسرائيل الجديدة على إيران واليمن

 

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC