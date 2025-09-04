الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرتين مسيّرتين قادمتين من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، اعتراض طائرتين مسيّرتين قادمتين من اليمن، دون تفعيل صافرات الإنذار.

وقال الجيش الإسرائيلي: "اعترضنا في وقت سابق من اليوم طائرتين مسيّرتين أطلقتا من اليمن، ولم يتم تفعيل صافرات الإنذار".

بدوره، قال سلاح الجو الإسرائيلي إنه اعترض خلال الأسبوع الماضي 5 مسيّرات وصاروخين أرض–أرض، أُطلقت جميعها من اليمن.

وأضاف، عبر منصة "إكس"، أن "قواته، وخلال الأشهر الأخيرة، نجحت في اعتراض عشرات المسيّرات والصواريخ التي جرى إطلاقها من اليمن، في إطار التعاون بين مختلف تشكيلات سلاح الجو".