حفتر يتهم البنك المركزي الليبي بإهدار 42 مليار دولار

اتهم قائد القوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، الاثنين، المصرف المركزي بارتكاب جرائم وإهدار أكثر من 200 مليار دينار ليبي، أو ما يعادل (42 مليار دولار) خلال العامين الماضيين.

وحسب موقع "أخبار ليبيا"، نقلا عن وكالة "جلوبال بلاتس" البريطانية، فإن حفتر قال في كلمة مخاطبا السفير الأمريكي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، وسفراء غربيين آخرين: "لا تضعوا أنوفكم في المشاكل الليبية".