مسؤول طبي لـ"إرم نيوز": مستشفى الأقصى قد يضطر لوقف العمليات الجراحية

حذّر المدير الطبي في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، الدكتور إياد الجبري، من توقّف إجراء العمليات الجراحية والمنقذة للحياة، معلّلًا ذلك بتقسيم إسرائيل للقطاع، واستمرارها في العملية العسكرية بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وقال الجبري لـ"إرم نيوز"، إن "قطع إسرائيل للطريق الواصل بين وسط وجنوب القطاع تسبّب في عدم قدرة وزارة الصحة بغزة والمؤسسات الدولية على إيصال المساعدات الطبية والوقود لمستشفى شهداء الأقصى".

وأوضح الجبري، أن "جميع الإمدادات الطبية والوقود للمستشفى تأتي من جنوب القطاع، وأن قطع الطريق يعني عدم قدرة المراكز الصحية بالوسطى على الحصول على الموارد الطبية"، محذرًا من انقطاع الكهرباء عن المستشفى في أي لحظة.

وأضاف: "إذا قُطعت الكهرباء عن مستشفى شهداء الأقصى فسيموت من هم في أقسام العناية والكلى والحضانة"، مبينًا أن تكدّس المرضى، وعدم تحويل المصابين لخارج القطاع يزيد من الأعداد بالمستشفى نظرًا لقلة السعة السريرية.