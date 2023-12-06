مسؤول طبي لـ"إرم نيوز": مستشفى الأقصى قد يضطر لوقف العمليات الجراحية
حذّر المدير الطبي في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، الدكتور إياد الجبري، من توقّف إجراء العمليات الجراحية والمنقذة للحياة، معلّلًا ذلك بتقسيم إسرائيل للقطاع، واستمرارها في العملية العسكرية بمدينة خانيونس جنوب القطاع.
وقال الجبري لـ"إرم نيوز"، إن "قطع إسرائيل للطريق الواصل بين وسط وجنوب القطاع تسبّب في عدم قدرة وزارة الصحة بغزة والمؤسسات الدولية على إيصال المساعدات الطبية والوقود لمستشفى شهداء الأقصى".
وأوضح الجبري، أن "جميع الإمدادات الطبية والوقود للمستشفى تأتي من جنوب القطاع، وأن قطع الطريق يعني عدم قدرة المراكز الصحية بالوسطى على الحصول على الموارد الطبية"، محذرًا من انقطاع الكهرباء عن المستشفى في أي لحظة.
وأضاف: "إذا قُطعت الكهرباء عن مستشفى شهداء الأقصى فسيموت من هم في أقسام العناية والكلى والحضانة"، مبينًا أن تكدّس المرضى، وعدم تحويل المصابين لخارج القطاع يزيد من الأعداد بالمستشفى نظرًا لقلة السعة السريرية.
وتابع: "نتحدث عن كارثة كبيرة قد تحدث من هذا الإغلاق ما بين المنطقة الوسطى والجنوب"، مشيرًا إلى أن نزوح السكان ولجوءهم للمستشفى أثّر سلبًاً على عمل الطواقم الطبية، والقدرة على تقديم الخدمة الصحية اللازمة.
واستكمل: "جزء كبير من طاقم المستشفى موجود في جنوب القطاع، حيث إن 40% من العاملين من مدينة رفح وخانيونس، وإغلاق الطريق أدّى لخفض الخدمات الطبية بشكل كبير للغاية، كما أننا لم نتسلّم أي مخصصات طبية أو وقود منذ 4 أيام".
وختم بالقول: "هناك صعوبة في تحصيل أي موارد طبية وإغاثية لمستشفى شهداء الأقصى، كما أن هناك صعوبة في الوصول للمستشفى من قبل المؤسسات الإغاثية ووزارة الصحة"، مطالبًا بتدخل دولي عاجل لإنقاذ مستشفيات القطاع.