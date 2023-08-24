الرئيس المصري يتطلع إلى "إعلاء صوت دول الجنوب" بعد دعوة الانضمام لبريكس

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن مصر تتطلع للعمل على "إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية".

وجاء موقف السيسي في بيان بعد دعوة مجموعة "بريكس" لمصر للانضمام إلى عضويتها.

وقال السيسي "أثمن إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024 ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة".

وتضم المجموعة في الوقت الحالي خمس دول أعضاء هي الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وتنعقد قمة مجموعة "بريكس" في مدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا بين 22 و24 من آب أغسطس الجاري.