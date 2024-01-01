مقتل 3 أشخاص في بلدة كفركلا جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي

قتل ثلاثة اشخاص من أبناء بلدة كفركلا، جراء ثالث استهداف إسرائيلي للبلدة، اليوم الإثنين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وقالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات جوية عنيفة على البلدة، ما تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص بينهم اثنان من إسعاف البلدية.

وكانت مسيرات إسرائيلية نفذت غارات ترافقت مع قصف مدفعي لأطراف بلدة الناقورة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات حربية إسرائيلية نفذت قرابة الساعة السادسة والنصف، من مساء اليوم الإثنين، غارة جوية استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس وبنت جبيل، ملقية صاروخين من نوع "جو-أرض" على المنطقة، أحدث انفجارهما دويًا قويًا تردد في أرجاء المنطقة، التي كانت قد تعرضت عصرًا لغارة معادية أيضًا.