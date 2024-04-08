فاجأت كل الحلفاء والمراقبين.. إسرائيل نتنياهو تشعل الجبهات في كل الاتجاهات

الأحمد الصالح

يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متفردا برسم وفرض الأحداث التي يريدها متى شاء وكيفما شاء، ويبدو مستعدا لخوض الحرب مهما طال أمدها، وعلى فتح جميع الجبهات، بصرف النظر عن كل محاولات كبح جماحه.

ويعد استمرار الحرب، وهذا المنحى نحو توسيع دائرتها، تطورًا غير مسبوق يتطلب بالضرورة إعادة النظر في كل الدراسات والنظريات العالمية التي تختص بالشؤون والعلاقات الدولية.

ولم يكن أشد المتشائمين ومعظم المحللين المختصين بشؤون الشرق الأوسط والشأن الإسرائيلي الفلسطيني تحديدا يتوقع أن تستمر الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت منذ السابع من أكتوبر 2023 ليومنا هذا لتدخل شهرها السابع.

وبالرجوع إلى البدايات يتبين أنه حتى الإدارة الأمريكية والدول الغربية التي دعمت إسرائيل بكل الوسائل في بداية ما سميت بالحرب على حماس لم تسعفها خبراتها وقدرات مؤسساتها الرسمية في التحليل الإستراتيجي وقراءة المشهد أن تمتد الحرب كل هذه الفترة وأن يفلت زمام الأمور من يدها فيما يتعلق بقدرتها على كبح جماح نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة بناء على علاقاتها التاريخية الممتدة مع إسرائيل.