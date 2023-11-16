تقرير: حرب إعلامية بين حماس وإسرائيل حول اقتحام مستشفى الشفاء

أثار اقتحام الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة ما وصفته تقارير بـ "الحرب الإعلامية" بين إسرائيل وحركة حماس.

وأشار تقرير نشره تلفزيون "فرانس 24" إلى اتهامات تل أبيب لحركة حماس بإخفاء الأسلحة واستعمال المجمع كقاعدة لتحركاتها تحت الأرض، الأمر الذي تنفيه الحركة بشدة، بينما يواجه مئات المرضى المحاصرين داخل المشفى وضعا كارثيا.

وقال التقرير إن مجمع الشفاء الطبي كان لعدة أيام نقطة ساخنة للعملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تم تنفيذها رداً على الهجمات التي نفذتها حماس في 7 تشرين الأول أكتوبر في إسرائيل.

وعقب دخول جنود إسرائيليين إلى مستشفى الشفاء، أمس الأربعاء، قال مارك ريغيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش عثر على أسلحة و"أشياء أخرى".

وأضاف: "لقد دخلنا المستشفى على أساس معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ، وبحسب السلطات الإسرائيلية، لم تحدث أي اشتباكات داخل مركز المستشفى، سواء مع المدنيين أو المرضى أو طواقم التمريض".