لبنان سيقدم شكوى لمجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية

وشدد على أهمية دور الجيش "في هذه المرحلة العصيبة، في حماية الأمن والاستقرار"، وعلى التعاون الوثيق بين الجيش وقوات اليونيفيل"، وهي قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والمتواجدة بشكل مؤقت في لبنان.

وأشار "ميقاتي" إلى خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة، منوهًا إلى "الأفعال الجرمية"، التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة، ويسكت عنها المجتمع الدولي، والتي سببها غياب الحل العادل الدائم للقضية الفلسطينية.

وطلب المجلس من القادة الأمنيين أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي أمر طارئ، داعيًا هيئة إدارة الكوارث لعقد اجتماع طارئ، يوم غدٍ الجمعة، وإجراء المحاكاة اللازمة لمواجهة الأزمة.

زيارة دمشق

وتناولت جلسة مجلس الوزراء، ملف النزوح السوري، حيث كشف "ميقاتي" عن زيارة سيقوم بها وزير الخارجية اللبنانية إلى دمشق، في الـ23 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لبحث الملف مع السلطات السورية.