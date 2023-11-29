رئيس بلدية غزة لـ "إرم نيوز": الحرب خلفت كارثة بيئية تهدد المنطقة
لا تنتهي الأزمات في قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية، ومن بينها تضرر البنية التحتية وما ينتج عن ذلك من كارثة بيئية خطيرة على القطاع ومحيطه، وفقا للمعنيين بالقطاع البيئي في غزة.
فمع قصف الطائرات الإسرائيلية للبنية التحتية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في القطاع، بالإضافة إلى عمليات التوغل البري بالدبابات والآليات العسكرية لأماكن مكبات النفايات الحدودية، تكدست هذه النفايات وأكوام القمامة في الشوارع وبين المواطنين ومنازلهم، ومع عدم وجود الكهرباء وتوقف شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، طفت هذه المياه في الشوارع مسببة تلوثا غير مسبوق ورائحة كريهة.
رئيس بلدية مدينة غزة الدكتور يحيى السراج يقول إن الجيش الإسرائيلي دمر كل شيء من البنى التحتية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى استهدافه للبلديات وطواقمها الذين حاولوا أن يقوموا ولو بالحد الأدنى من مهامهم.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "توغل الدبابات والآليات العسكرية والقصف الإسرائيلي غير المسبوق حال دون ذلك، حتى توقف عمل البلديات بالكامل".
وأشار إلى تدمير الجيش الإسرائيلي للمعدات وشاحنات نقل النفايات، إضافة إلى عدم إدخال وقود لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي بدأت تُغرق الشوارع والأحياء السكنية مع دخول الشتاء.
وأكد السراج: "نعيش كارثة بيئية وصحية خطيرة وغير مسبوقة، إذ إن أطنانا من النفايات وأكوام القمامة بدأت بالتكدس في الشوارع دون وجود أي مكان أو معدات لنقلها وإتلافها"، لافتا إلى أن هذه النفايات منتشرة على أبواب مراكز الإيواء وبين بيوت المواطنين، وتتسبب بأمراض خطيرة لا سيما بين الأطفال وأصحاب المناعات الضعيفة.
وأشار السراج إلى أن أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة لم تسمح بإدخال المعدات اللازمة والوقود الضروري لتشغيل هذه المعدات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي للحد من خطورة هذه الكارثة البيئية.
وأوضح: "حتى اللحظة لم يصلنا أي شيء، وعليه فإن تكدس النفايات، وخصوصًا النفايات السامة التي تنتج من مخلفات المستشفيات، لا تجد لها مكانًا إلا الشوارع وفي الأحياء السكنية وبجانب المستشفيات. ومع انتشار الحيوانات كالقطط والكلاب بين هذه النفايات، ودخول بيوت المواطنين، يمكن نقل أمراض خطيرة للغاية لا يمكن علاجها".
وناشد السراج المؤسسات الدولية التدخل الفوري إزاء هذه الكارثة الصحية والبيئية الخانقة، والضغط على إسرائيل من أجل تحييد البلديات ومؤسسات حماية البيئة عن النزاعات والحروب لتتمكن من تقديم المهام المنوطة بها.
كما طالب بالسماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، محذرا من أن الأوبئة التي ستنتشر جراء هذه الكارثة ستصيب المنطقة برمتها، وليس سكان قطاع غزة فقط.