رئيس بلدية غزة لـ "إرم نيوز": الحرب خلفت كارثة بيئية تهدد المنطقة

لا تنتهي الأزمات في قطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية، ومن بينها تضرر البنية التحتية وما ينتج عن ذلك من كارثة بيئية خطيرة على القطاع ومحيطه، وفقا للمعنيين بالقطاع البيئي في غزة.

فمع قصف الطائرات الإسرائيلية للبنية التحتية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في القطاع، بالإضافة إلى عمليات التوغل البري بالدبابات والآليات العسكرية لأماكن مكبات النفايات الحدودية، تكدست هذه النفايات وأكوام القمامة في الشوارع وبين المواطنين ومنازلهم، ومع عدم وجود الكهرباء وتوقف شبكات الصرف الصحي ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، طفت هذه المياه في الشوارع مسببة تلوثا غير مسبوق ورائحة كريهة.

رئيس بلدية مدينة غزة الدكتور يحيى السراج يقول إن الجيش الإسرائيلي دمر كل شيء من البنى التحتية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى استهدافه للبلديات وطواقمها الذين حاولوا أن يقوموا ولو بالحد الأدنى من مهامهم.

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "توغل الدبابات والآليات العسكرية والقصف الإسرائيلي غير المسبوق حال دون ذلك، حتى توقف عمل البلديات بالكامل".