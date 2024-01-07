العاهل الأردني يحذر بلينكن من "التداعيات الكارثية" لاستمرار حرب غزة

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد من "التداعيات الكارثية" لاستمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان أن الملك عبد الله الثاني، أكد خلال اجتماعه مع بلينكن في عمان، أهمية دور أمريكا بالضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ليل السبت إلى العاصمة الأردنية عمان، بعد محطتين في تركيا واليونان.

وعقد بلينكن محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والملك عبد الله الثاني، في جولة مكثفة بالشرق الأوسط، يسعى من خلالها إلى تفادي توسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.