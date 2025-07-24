6 قتلى وعشرات الجرحى حصيلة انفجار إدلب (فيديو وصور)

أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل 6 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 70 آخرين في حصيلة أولية، جراء الانفجار الذي وقع اليوم الخميس، في منطقة معرة مصرين شمالي محافظة إدلب.

وأشار بيان الدفاع المدني على منصة إكس إلى أن هذه حصيلة القتلى الذين انتشلت جثامينهم فرق الدفاع المدني السوري فقط، وتواصل عمليات البحث عن عالقين تحت الأنقاض.

وقال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح في منشور على منصة إكس "نتابع الانفجار المجهول الذي وقع اليوم، في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي. هرعت فرق الدفاع المدني السوري إلى الموقع فور وقوع الحادث وتقوم بواجبها في إخلاء الضحايا ونقل المصابين".

وأضاف "عملية الإجلاء تتم رغم استمرار الانفجارات المتكررة في المنطقة، والتي تعيق عمليات الاستجابة".

وأردف "لم تسجل حتى اللحظة حصيلة نهائية لعدد الضحايا في ظل استمرار عمليات الإسعاف والإخلاء.. في ظروف خطيرة ومعقدة".