الأمن العراقي: نعرف المتورطين في تهريب سعد كمبش.. ولن يفلتوا من العقاب
أعلنت أجهزة الأمن العراقية، اليوم الخميس، أنها تمتلك قائمة بأسماء جميع المتورطين ومن ساعدوا على تهريب المحكوم عليه، سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، لافتةً إلى أن نتائج التشريح حول أسباب وفاته ستعلن رسمياً في وقت لاحق.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إن" فرقاً استخبارية وأمنية وخاصة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية تابعت ملف كمبش منذ هروبه وكان هنالك متابعة أمنية دقيقة وحددت المناطق التي يمكن أن يتواجد بها"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وأضاف أن" الأجهزة الأمنية لديها معلومات كافية وبالأسماء عمن خطط وساعد كمبش على الهروب وآواه، وتوجيهات القائد العام واضحة بمحاسبة جميع المقصرين ومن تورط بهذا الموضوع".
وتابع أن" الوصول لكمبش واعتقاله يؤكد أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في ملاحقة المطلوبين والقبض عليهم وإحالتهم للقضاء العراقي".
وأشار الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى أن "نتائج تشريح جثة كمبش التي توضح أسباب الوفاة ستعلن بشكل رسمي في وقت لاحق".
وفي وقت سابق، أكد بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، وفاة سعد كمبش، مشيراً إلى أنه أصيب بالإعياء أثناء مطاردته ووصل المستشفى متوفى.