الأمن العراقي: نعرف المتورطين في تهريب سعد كمبش.. ولن يفلتوا من العقاب

أعلنت أجهزة الأمن العراقية، اليوم الخميس، أنها تمتلك قائمة بأسماء جميع المتورطين ومن ساعدوا على تهريب المحكوم عليه، سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، لافتةً إلى أن نتائج التشريح حول أسباب وفاته ستعلن رسمياً في وقت لاحق.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إن" فرقاً استخبارية وأمنية وخاصة وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية تابعت ملف كمبش منذ هروبه وكان هنالك متابعة أمنية دقيقة وحددت المناطق التي يمكن أن يتواجد بها"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.