البرهان: الاتفاق الإطاري يعني التوافق على قضايا وطنية

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الإثنين، إن "الاتفاق الإطاري" لا يعني التفاهم مع طرف واحد وإنما هو توافق على قضايا وطنية.

وينتظر أن يُستكمل الاتفاق الإطاري خلال الأيام المقبلة بـ"اتفاق نهائي" تعقبه إجراءات تشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة تقود البلاد لفترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، ثم انتخابات عامة يختار فيها السودانيون حكومتهم.

وتجاوز عدد الموقعين على "الاتفاق الإطاري" أكثر من 40 كيانًا مدنيًّا، بينما ترفض حركتا "العدل والمساواة وتحرير السودان" برئاسة جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، والحزب الشيوعي، ولجان المقاومة التي تقود الاحتجاجات الشعبية وإسلاميون، الاتفاق بين العسكريين والمدنيين.

وأوضح البرهان، لدى مخاطبته حضور حفل توقيع الاتفاق السياسي الإطاري، أن الواقع يحتم علينا جميعا إعلاء مصلحة الوطن والمواطن .

وأضاف: "ارتضينا من أجل ذلك الاتفاق على القضايا الوطنية".

وأكد رئيس مجلس السيادة، أن وجود العسكريين في السلطة أمر مؤقت.

وقال إنه "من واجبنا الالتزام بالمهنية العسكرية التي تعني اعتراف العسكريين بالقيادة السياسية للمدنيين، وعلى السلطة المدنية احترام المهنية العسكرية".

وجدد البرهان، تأكيده الالتزام "بالمضي قدما والعمل سويا لإكمال المرحلة الانتقالية بالبلاد حتى الوصول لانتخابات حرة ونزيهة".

بدوره، قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن "هناك ممارسات سياسية خاطئة أدت لما حدث في 25 تشرين الأول/ أكتوبر. ولا بد من إقرار العدالة الانتقالية لرد المظالم".

وأكد "حميدتي"، ضرورة انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة لبناء نظام ديمقراطي مستدام.

وقال: "علينا الاعتراف والاعتذار عن عنف وأخطاء الدولة عبر مختلف الحقب التاريخية".

ولفت "حميدتي"، إلى أن "أولوية الحكومة المقبلة يجب أن تكون تنفيذ اتفاق جوبا للسلام"، مجددا الالتزام بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية وفق ما تم الاتفاق عليه حتى قيام الانتخابات.

وأضاف: "أجدد التزامي الشخصي بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية".