خريطة طريق تركية.. خفايا "الاتفاق السري" في سوريا

مالك الحافظ

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، حول "خريطة طريق جديدة" لسوريا، والتي أدلى بها خلال حديث صحفي في نيويورك عقب جلسة طارئة لمجلس الأمن في 16 تموز الجاري، تساؤلات حول طبيعة الحراك السياسي الذي تحاول أنقرة من خلاله تثبيت موقعها ضمن مشهد انتقالي لم تتبلور ملامحه النهائية بعد.

ففي ظل تراجع الحضور الروسي، وتزايد النشاط الإسرائيلي، يبدو الملف السوري أمام مرحلة إعادة ترتيب، لا تزال ملامحها غامضة، ومفتوحة على أكثر من احتمال بشأن من يمتلك القدرة على التأثير، ومن يكتفي بالاستجابة للوقائع التي تتشكّل خارج إرادته.

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فيدان الذي قال إن خريطة الطريق "ستكون نموذجاً في التاريخ"، ووُضعت بجهود ومساهمات تركيا مع دول أخرى، وبالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولم يأتِ على ذكر موسكو، ولم يُشر إلى أي دور روسي في تلك الخريطة.

تركيا بين تصاعد النفوذ الإسرائيلي واتساع الهامش الأوروبي

تتزايد المؤشرات على إعادة ترتيب أدوار الفاعلين الأساسيين في سوريا، لا سيما في الجنوب، يتسع الحضور الإسرائيلي ضمن واقع أمني هش، وفي الشمال الشرقي، حيث تدير واشنطن وجودها عبر تفاهمات أمنية لا تخلو من التنسيق مع أنقرة، وإن بقي محدوداً ومحمولاً على الحذر.

بالتوازي، يظهر الحضور الأوروبي، وخصوصاً الفرنسي، كلاعب سياسي يسعى إلى تثبيت موقعه في المشهد السوري من بوابة مناطق الشمال الشرقي، دون أن يمر بالضرورة عبر القنوات التركية، وفق حديث الباحث السياسي بسام النجار لـ"إرم نيوز".

ويَعتبر الباحث أنه وفي ظل هذه التحولات، تظهر المبادرة التركية كمحاولة لإعادة تموضع داخل مشهد لم تعد تتحكم بمفاتيحه، أكثر منها مشروعاً متكامل الأهداف، فتركيا لا تعرض تسوية، وإنما تُلوّح بخريطة وتسعى إلى أن تظهر كمكوّن إجباري في أية صيغة مقبلة، وسط تنافس متسارع على مناطق النفوذ والقرار، وفق تقديره.

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مصدر دبلوماسي غربي اعتبر في حديثه لـ"إرم نيوز" أن تركيا، بطرحها خريطة الطريق، لا تحاول فرض تسوية نهائية بقدر ما تسعى إلى منع تبلور ترتيبات إقليمية تُبنى دون مشاركتها.

ووفق المصدر، فإن أنقرة ترى أن موقعها داخل الملف السوري بات عرضة للتهميش بفعل ديناميكيات تتشكل في مساحات غير تقليدية، سواء في الجنوب بفعل التصعيد الإسرائيلي، أو في الشمال الشرقي بفعل اتساع نطاق الحضور السياسي الأوروبي.

ويضيف المصدر أن تركيا تُوظّف هذه الخريطة لتأطير مشهد تفاوضي جديد، تحاول من خلاله أن تكون جزءاً من مرحلة الصياغة لا مجرّد مُستَقِبل لنتائجها، وأنها ترى في الحضور الإسرائيلي المتسارع محاولة لتغيير قواعد اللعبة من خارج الطاولة.

ولم يعتد المسؤولون الأتراك التطرّق مباشرةً إلى إسرائيل في سياق الملف السوري، لكنّ فيدان هذه المرة، استخدم لغة تحذيرية خلال تصريحاته الأخيرة، محذّراً من أن إسرائيل "تتصرّف بطريقة تتحدى الجميع"، وأن "عدم احتواء استراتيجيتها الهجومية" قد يؤدي إلى "خطر عدم الاستقرار على نطاق أوسع".

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التحوّل في نبرة الخطاب يعكس أكثر من مجرد قلق دبلوماسي؛ فهو إعلان امتعاض سياسي–أمني من صعود نفوذ إسرائيلي بات يهدّد فعلياً موقع تركيا كلاعب محوري في سوريا، وهنا يضيف الباحث السياسي في تصريحاته لـ"إرم نيوز" إنه في الوقت الذي تحاول فيه تركيا إعادة تثبيت موقعها داخل الملف السوري كطرف منخرط في ترتيبات المرحلة الانتقالية، تتحرك إسرائيل على نحو متزايد في الجنوب السوري – ولا سيما في السويداء – عبر التصعيد العسكري، واتصالات سياسية غير معلنة مع أطراف متعددة.

ويتابع: "هذا التقدم الإسرائيلي لا يُقرأ في أنقرة بمعزل عن تحوّلات أوسع تهدد بتقليص الدور التركي، خاصة في ظل غياب التنسيق الرسمي في الملفات الحساسة، وتزايد المبادرات التي تُبنى خارج قنواتها، تخشى أنقرة من أن يتحوّل هذا الحضور الإسرائيلي إلى حجر زاوية في ترتيبات الأمن الإقليمي، لا سيما إذا ما ارتبط بشبكة تفاهمات مع واشنطن وعواصم عربية من دون المرور عبر أنقرة" وفق قوله.

بين روسيا و"قسد".. تحركات الخريطة التركية

اللافت في خطاب فيدان غياب أي إشارة إلى روسيا، التي كانت حتى الأمس القريب طرفاً أساسياً في كل ما يتعلق بسوريا.

فهل تغاضت أنقرة عن موسكو لأنها باتت تعتبرها لاعباً غير قادر على التأثير بعد سقوط النظام السوري السابق، أم أن الغياب الروسي يعكس توافقاً غير معلن بين تركيا والغرب على إعادة تنظيم المشهد السوري من دون روسيا.

واعتبر المحلل المتخصص في الشؤون الروسية، عباس أديب، في حديثه لـ"إرم نيوز" أن تركيا لم تعد ترى في موسكو شريكاً استراتيجياً في سوريا، وإنّما هي عبء دولي منشغل بأوكرانيا، وعاجز عن حماية مصالحه القديمة أو المتبقية في سوريا.

وتُدرك أنقرة أن العلاقة بين "قسد" والسلطة القائمة في دمشق تمثل أحد أكثر الملفات حساسية في المرحلة الانتقالية، وتتابع هذا المسار دون إعلان موقف صريح، لكنها تسعى إلى ضبط مخرجاته ضمن هوامش لا تتعارض مع أولوياتها الأمنية.

الباحث السياسي، بسام النجار، اعتبر في حديثه لـ"إرم نيوز" أن تركيا، التي ترفض نشوء أي كيان مستقل أو شبه مستقل في الشمال الشرقي، تتحرّك لضمان ألا يؤدي التفاهم إلى واقع سياسي أو عسكري يُمكّن "قسد" من فرض صيغة إدارية تتجاوز قدرتها على التأثير.

ويضيف أنه في ظل غياب أدوات ميدانية مباشرة، تعتمد أنقرة على مراقبة غير معلنة ومحاولات ضغط دبلوماسي عبر قنوات إقليمية ودولية، لضبط شروط هذا المسار من الخلف، دون أن تُستبعد سيناريوهات التفاوض غير المباشر أو التدخل عند الضرورة.

في هذا الإطار، يمكن فهم خريطة الطريق التركية كآلية لتركيب "مُعادلة شاملة" تتضمّن أيضاً حدود التفاهمات مع الأكراد، ومن دونها لا تمرّ أي شرعية انتقالية في نظر أنقرة، بحسب النجار.

في لحظة انتقالية دقيقة، تتحرّك أطراف متعددة لإعادة تموضعها ضمن مشهد لم تتبلور ملامحه النهائية بعد. وفي هذا السياق، تطرح تركيا خريطة طريق تعكس رغبتها في تثبيت موقعها ضمن ترتيبات لا تزال مفتوحة على احتمالات متعدّدة، فالمعادلة لا تقوم اليوم على حسم نفوذ لطرف دون سواه، بل على سباق خفيّ لصياغة ما يمكن أن يُصبح لاحقاً نقطة ارتكاز في مشهد جديد قيد التشكل.