مستشار أمريكي وقوة فلسطينية.. خطة واشنطن لإدارة غزة بعد الحرب
وضعت الإدارة الأمريكية سيناريوهات لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بينها تعيين مستشار مدني أمريكي على رأس قوة فلسطينية، وفق ما أفاد موقع "بوليتيكو".
ونقل الموقع عن أربعة مسؤولين أمريكيين قولهم إنّ إدارة بايدن تدرس تعيين مسؤول أمريكي ليكون كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية عندما ينتهي الصراع بين إسرائيل و"حماس"، معتبرين أن الولايات المتحدة تخطط للمشاركة بشكل كبير في تأمين مرحلة ما بعد الحرب في غزة.
ولا تزال واشنطن تناقش حجم الصلاحيات الرسمية التي سيتمتع بها هذا المستشار، لكن جميع المسؤولين، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم للحديث عن تفاصيل المناقشات الحساسة للغاية، أكدوا أن ذلك جزء من خطة للولايات المتحدة للعب دور "بارز" في انتشال غزة من الفوضى، وفق تعبيرهم.
وبحسب "بوليتيكو" تُظهر المناقشات الخاصة بين البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية بشأن دور المستشار – التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا – أن إدارة بايدن تتوقع أن تكون في قلب ما يحدث لغزة بعد الحرب.
وأوضح أنّ الولايات المتحدة ستكون مسؤولة جزئياً عن مرحلة ما بعد الحرب، بما في ذلك تحسين حياة 2.2 مليون فلسطيني يعانون في الأراضي المدمرة.
وقال المسؤولون إن المستشار لن يدخل غزة نفسها أبدًا، وهو مؤشر على الرغبة في تجنب أي إيحاء بأن الولايات المتحدة ستفرض رؤيتها بخصوص مستقبل القطاع.
وقال مسؤولان أمريكيان لـ "بوليتيكو" إن المستشار قد يكون متمركزا في سيناء، وقال آخر إنه قد يكون في الأردن، مشيرين إلى أنه تم تداول اقتراح خطة المستشار وقوة حفظ السلام في المفاوضات الجارية بخصوص ما بعد الحرب، منذ أشهر.
وأكد المسؤولون أن واشنطن، ضمن مرحلة تخطيط مكثفة، تعمل على جمع شركاء متعددين داخل الولايات المتحدة وخارجها للالتقاء حول أفكار لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، أي الحفاظ على الأمن وتجنب ما يمكن أن يغرق القطاع في المزيد من الاضطرابات، وفق قولهم.
وقال المسؤولون الأربعة إن خطة المستشار هي واحدة من العديد من السيناريوهات التي تم طرحها لـ "اليوم التالي" لحرب غزة، والتي تشمل سيناريوهات أخرى تركز على تنمية اقتصاد غزة وإعادة بناء المدن المدمرة.