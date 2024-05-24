مستشار أمريكي وقوة فلسطينية.. خطة واشنطن لإدارة غزة بعد الحرب

وضعت الإدارة الأمريكية سيناريوهات لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، بينها تعيين مستشار مدني أمريكي على رأس قوة فلسطينية، وفق ما أفاد موقع "بوليتيكو".

ونقل الموقع عن أربعة مسؤولين أمريكيين قولهم إنّ إدارة بايدن تدرس تعيين مسؤول أمريكي ليكون كبير المستشارين المدنيين لقوة معظمها فلسطينية عندما ينتهي الصراع بين إسرائيل و"حماس"، معتبرين أن الولايات المتحدة تخطط للمشاركة بشكل كبير في تأمين مرحلة ما بعد الحرب في غزة.

ولا تزال واشنطن تناقش حجم الصلاحيات الرسمية التي سيتمتع بها هذا المستشار، لكن جميع المسؤولين، الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم للحديث عن تفاصيل المناقشات الحساسة للغاية، أكدوا أن ذلك جزء من خطة للولايات المتحدة للعب دور "بارز" في انتشال غزة من الفوضى، وفق تعبيرهم.

وبحسب "بوليتيكو" تُظهر المناقشات الخاصة بين البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية بشأن دور المستشار – التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا – أن إدارة بايدن تتوقع أن تكون في قلب ما يحدث لغزة بعد الحرب.

وأوضح أنّ الولايات المتحدة ستكون مسؤولة جزئياً عن مرحلة ما بعد الحرب، بما في ذلك تحسين حياة 2.2 مليون فلسطيني يعانون في الأراضي المدمرة.