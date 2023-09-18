صعوبات تواجه جهود الإغاثة في ليبيا.. وتضارب في أرقام الضحايا

ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن العقاب قوله في التعميم الذي نشر الأحد، إن التقارير الواردة من اللجنة الفنية المكلفة بحصر الأضرار أشارت إلى وجود أضرار كبيرة بشبكة الطرق العامة، ومنها طريق شحات الآثار والانهيار الموجود بها.

وأكد أن هذه الخطوة جاءت حفاظًا على أرواح المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الحصر وصيانة الهبوطات بالطريق التي سببتها السيول والفيضانات التي تعرضت لها مدينة شحات وما جاورها.

الجالية الفلسطينية

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، صعوبة حصر أعداد المفقودين والناجين من أبناء الجالية الفلسطينية في ليبيا.

ونقلت الوزارة عن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، السفير أحمد الديك، قوله إن الجهات العليا في البلاد تتابع باهتمام كبير أي مستجدات تتعلق بأوضاع الجالية الفلسطينية في المنطقة الشرقية التي ضربها الإعصار المدمر في ليبيا، وفق وكالة "وال".

وبحسب الوكالة، أشار الديك إلى أن الأسر الفلسطينية في تلك المنطقة تعيش حالة مأساوية حقيقية وكارثية، حيت فقدت الأسر فلذات أكبادها وتواصل البحث والسؤال عنهم.

وأوضح أن العشرات منها في عِداد المفقودين، خاصة أن السيول جرفت مناطق وشوارع ومنازل بأكملها والناس نيام.