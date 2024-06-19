ألمانيا تلغي مذكرة اعتقال بحق رياض سلامة
أعلنت النيابة العامة في ميونيخ إلغاء مذكّرة توقيف كانت صدرت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، على خلفية تهم بقضايا فساد وجهتها دول عدة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مكتب المدعي العام أن السلطات الألمانية ألغت المذكرة "لأسباب فنية، لكنها ستواصل تحقيقها بشأن سلامة مع الإبقاء على أصوله المالية مجمدة".
وقالت متحدثة باسم المكتب إن "إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، واستناداً إلى أن سلامة لم يعد يشغل منصب حاكم المصرف المركزي"، وبالتالي "لم يعد هناك أي خطر من أن يخفي أدلة متعلقة بتلك الوظيفة".
وكان سلامة (73 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما، حتى يوليو تموز عام 2023. وخلال الأشهر الأخيرة من توليه منصبه، أصدرت ألمانيا مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بالفساد.
وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدر قضائي في لبنان أن بيروت تلقّت رسالة من السلطات الألمانية تبلّغها بالإلغاء.
وكانت فرنسا أصدرت مذكرة توقيف بحق سلامة، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، لكنها من دون طائل؛ إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه.
كذلك، فرضت الولايات المتحدة، إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية عليه وعلى أفراد عائلته؛ لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة. وينفي سلامة تلك الاتهامات.