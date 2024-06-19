ألمانيا تلغي مذكرة اعتقال بحق رياض سلامة

أعلنت النيابة العامة في ميونيخ إلغاء مذكّرة توقيف كانت صدرت بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، على خلفية تهم بقضايا فساد وجهتها دول عدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مكتب المدعي العام أن السلطات الألمانية ألغت المذكرة "لأسباب فنية، لكنها ستواصل تحقيقها بشأن سلامة مع الإبقاء على أصوله المالية مجمدة".

وقالت متحدثة باسم المكتب إن "إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، واستناداً إلى أن سلامة لم يعد يشغل منصب حاكم المصرف المركزي"، وبالتالي "لم يعد هناك أي خطر من أن يخفي أدلة متعلقة بتلك الوظيفة".