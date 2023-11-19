خبير عسكري يوضح لـ"إرم نيوز" كيف وقع ميناء غزة بأيدي الجيش الإسرائيلي

كشف الخبير والمحلل العسكري الدكتور رائد موسى، لـ"إرم نيوز"، كيف نجحت قوات الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على ميناء غزة، بعد 44 يومًا من حربها مع الفصائل الفلسطينية.

استطاع الجيش الإسرائيلي التوغل بالدبابات والآليات العسكرية من عدة محاور شمالًا وجنوبًا، والتمركز على شارعين رئيسين، الأول شارع صلاح الدين، على طول شرق القطاع، والثاني شارع الرشيد على طول غرب القطاع.

وقال الخبير العسكري: "من المعلوم لمن يعرف الطبيعة العمرانية لغرب غزة والمتمثلة بمنطقة ساحل غزة البحري بأنها منطقة المرافق السياحية من فنادق ومنتجعات ومنطقة مكشوفة لقوات البحرية الإسرائيلية، لذلك هي تخلو من إمكانية وجود مقار قيادة وسيطرة مهمة لحركة حماس والفصائل الأخرى".