صفقة أسرى شاليط".. بالون اختبار أم مدخل لاتفاق بين حماس وإسرائيل؟

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، إن "إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح هذه الفئة من الأسرى مقابل إفراج حماس عن جثتي الجنديين المحتجزتيْن منذ 2014، هدار غولدن، وأورون شاؤول"، مبينًا أن حماس لم تسلم ردها بعد.

وحسب القناة، فإن "من المتوقع أن يتم التعامل مع الاقتراح خلال المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة"، الأمر الذي يمكن أن يمثل اختراقًا في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، خاصة مع تعثر التوصل لصفقة تبادل أسرى لسنوات طويلة.

مدخل إسرائيلي

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، سعيد زيداني، أن "مثل هذا المقترح يمكن أن يمثل مدخلاً لتحريك المياه الراكدة بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل"، لافتاً إلى أن تل أبيب ستكون الكاسب الأكبر من هذا المقترح.

وأوضح زيداني، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "من المرجح أن تقبل حماس المقترح الإسرائيلي، على الرغم من إصرارها في السابق على الإفراج عن أسرى صفقة شاليط المعاد اعتقالهم كشرط للمفاوضات على جثتي الجنديين الإسرائيليين.