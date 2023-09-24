غارة إسرائيلية تستهدف موقعًا لحماس

نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، غارة جوية بوساطة طائرة مسيرة استهدفت موقعًا عسكريا يتبع لحركة حماس، وذلك عقب مواجهات اندلعت على حدود قطاع غزة، أسفرت عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بنيران إسرائيلية.

وتأتي هذه الضربة، على خلفية مواجهات شبه يومية منذ 13 أيلول/سبتمبر بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية على جانبي السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان استهداف موقع عسكري يتبع حركة حماس، بوساطة طائرة مسيرة، قرب منطقة كانت تشهد أعمال شغب عنيفة، فيما اتهم الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بإطلاق عيارات نارية على مناطق قرب الحدود.