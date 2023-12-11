بعد الفيتو الأمريكي.. هل إصلاح مجلس الأمن ممكن؟
بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لإحباط مشروع قانون لوقف إطلاق نار في غزة، تصاعدت الدعوات لإصلاح نظام الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وإيجاد تشريعات دولية جديدة أكثر ديمقراطية بعيداً عن تفرد القوى العظمى بالقرار.
ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت، في حين حظي بتأييد 13 عضوًا من أعضاء المجلس الـ15.
وأثار القرار انتقادًا عربيًا وإسلاميًا، وجدد الدعوات لإصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر عدالة، وحماية السلم العالمي بنظام يواكب التحديات والتحولات التي يشهدها العالم.
إشكالية قديمة
وفي تعليقه على هذه الدعوات، قال خبير القانون الدولي وأستاذ الصراعات الدولية في الجامعة الأردنية، د. حسن المومني، إن "الحرب في قطاع غزة كشفت عدم فعالية الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهي مؤسسات قامت على أسس حفظ الأمن والسلم الدوليين ومبادئ العدل".
وأضاف المومني في حديث مع "إرم نيوز" أن "إشكالية الأمم المتحدة ومجلس الأمن مطروحة منذ عقود، وخصوصًا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، إذ ثارت دعوات لإصلاح هذه المؤسسات"، مشيرًا إلى أن الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، قدم تقريرا لإصلاح النظام، لكن هذه المحاولات راوحت مكانها بين الغرب والقوى الصاعدة كالصين.
ويرى المومني أن "غزة أظهرت ازدواجية المعايير والنفاق الدولي في ظل احتكار قوى محددة للقوة والقانون مقابل أغلبية تريد رؤية نظام أكثر عدلًا".
واعتبر أستاذ الصراعات الدولية أن "مستقبل الأمم المتحدة مرهون بالتحول والتنافس بميزان القوة"، بمعنى "أن القوى الصاعدة كالصين ومجموعة بريكس إذا استطاعت التقدم وفرض نفسها قد تجبر الغرب على التفاهم معها لإنتاج نظام دولي جديد".
وأكد أن الحرب في أوكرانيا سرعت هذه الحاجة، واستدرك "لكن هذا الأمر ليس متوفرًا على المستوى القريب، وهو مرهون بقدرة القوى الصاعدة على فرض نفسها".
"الكبير يأكل الصغير"
من جانبه، يتفق خبير القانون الدولي، د. أنطوان سعد مع المومني في صعوبة إصلاح المنظمة الدولية لإنتاج نظام أكثر عدلًا، لكنه يعتقد أن ذلك لن يحدث "إلا بعد الحروب والويلات كما حدث في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع ومنتصف القرن العشرين" وقال إن "البحث عن العدالة أمر لن تقبل به الدول العظمى والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وبين سعد وهو أستاذ مادة العدالة الدولية في الجامعة الكندية في بيروت، أن "قيام عصبة الأمم جاء على وقع تسارع الاستعمار الأوروبي بين بعضه والحروب التي اندلعت في آخر القرن التاسع عشر"، وتابع " عندما نشأت عصبة الأمم وبفعل وجودها قامت الحرب العالمية الثانية أثبتت المنظمة آنذاك أنها غير مجدية".
وفي حديثه لـ"إرم نيوز" يرى سعد أن "الواجب أن تكون كل دولة في الأمم المتحدة شريكة بطريقة ديمقراطية يكون فيها القرار للأكثرية دون حق الفيتو".
وقال :"منذ بدء القبائل والعشائر والإثنيات في الصراع الكبير يأكل الصغير، وهو أمر ما يزال سائدًا ومغلفًا بمشهد الأمم المتحدة".
وترزح غزة تحت وطأة حرب مدمرة، يشنها الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وخلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، إضافة لدمار كبير أجبر مئات الآلاف على النزوح، الأمر الذي خلق أزمة إنسانية شديدة، وسط شح المساعدات التي تسمح إسرائيل بدخولها، وتوقف معظم المستشفيات عن العمل.