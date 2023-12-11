بعد الفيتو الأمريكي.. هل إصلاح مجلس الأمن ممكن؟

ويرى المومني أن "غزة أظهرت ازدواجية المعايير والنفاق الدولي في ظل احتكار قوى محددة للقوة والقانون مقابل أغلبية تريد رؤية نظام أكثر عدلًا".

واعتبر أستاذ الصراعات الدولية أن "مستقبل الأمم المتحدة مرهون بالتحول والتنافس بميزان القوة"، بمعنى "أن القوى الصاعدة كالصين ومجموعة بريكس إذا استطاعت التقدم وفرض نفسها قد تجبر الغرب على التفاهم معها لإنتاج نظام دولي جديد".

وأكد أن الحرب في أوكرانيا سرعت هذه الحاجة، واستدرك "لكن هذا الأمر ليس متوفرًا على المستوى القريب، وهو مرهون بقدرة القوى الصاعدة على فرض نفسها".

"الكبير يأكل الصغير"

من جانبه، يتفق خبير القانون الدولي، د. أنطوان سعد مع المومني في صعوبة إصلاح المنظمة الدولية لإنتاج نظام أكثر عدلًا، لكنه يعتقد أن ذلك لن يحدث "إلا بعد الحروب والويلات كما حدث في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع ومنتصف القرن العشرين" وقال إن "البحث عن العدالة أمر لن تقبل به الدول العظمى والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وبين سعد وهو أستاذ مادة العدالة الدولية في الجامعة الكندية في بيروت، أن "قيام عصبة الأمم جاء على وقع تسارع الاستعمار الأوروبي بين بعضه والحروب التي اندلعت في آخر القرن التاسع عشر"، وتابع " عندما نشأت عصبة الأمم وبفعل وجودها قامت الحرب العالمية الثانية أثبتت المنظمة آنذاك أنها غير مجدية".

وفي حديثه لـ"إرم نيوز" يرى سعد أن "الواجب أن تكون كل دولة في الأمم المتحدة شريكة بطريقة ديمقراطية يكون فيها القرار للأكثرية دون حق الفيتو".

وقال :"منذ بدء القبائل والعشائر والإثنيات في الصراع الكبير يأكل الصغير، وهو أمر ما يزال سائدًا ومغلفًا بمشهد الأمم المتحدة".