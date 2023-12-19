ألمانيا: نراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها تراقب الوضع في البحر الأحمر عن كثب في أعقاب الهجمات، التي شنّها المسلحون الحوثيون في اليمن.

ويعتمد الاقتصاد الألماني، الذي يواجه صعوبات في تحقيق نمو النمو هذا العام، بشكل كبير على التجارة، وقد تؤثر الهجمات بالسلب على التوقعات التجارية لألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.