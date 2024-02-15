هل ينجح اجتماع موسكو بإنهاء الانقسام الفلسطيني؟

من المقرر أن تحتضن العاصمة الروسية، موسكو، نهاية الشهر الجاري، اجتماعًا يضم الفصائل الفلسطينية؛ بهدف إنهاء الصراعات الداخلية فيما بينها.

وتحاول موسكو منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، أن تلعب دورًا فعالًا بإنهاء التوتر في منطقة الشرق الأوسط بحسب تصريحات سياسييها.

وتأتي الدعوة الروسية لاجتماع الفصائل ضمن هذه الجهود التي ترى فيها موسكو فرصة لإثبات وجودها على رقعة الشرق الأوسط المتوترة.