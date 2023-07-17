إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

قال بيان للديوان الملكي المغربي، الإثنين، إن الملك محمد السادس أبُلغ بقرار إسرائيل "الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".

وجاء ذلك في رسالة استلمها الملك محمد السادس من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء المغربية.

وبينت الوكالة الرسمية أن نتنياهو رفع في رسالته إلى العاهل المغربي "قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".

وأكد نتنياهو أن موقف بلاده هذا "سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة".

وشدد على أنه سيتم "إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذلك جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية، بهذا القرار".

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تدرس، إيجابيا، "فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا".