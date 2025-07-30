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العالم العربي

"مكافأة لحماس".. إسرائيل ترفض توجه كندا نحو الاعتراف بدولة فلسطينية

"مكافأة لحماس".. إسرائيل ترفض توجه كندا نحو الاعتراف بدولة فلسطينية
وزارة الخارجية الإسرائيليةالمصدر: Flash90
إرم نيوز
إرم نيوز
30 يوليو 2025، 10:28 م

 رفضت إسرائيل الإعلان الصادر عن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بشأن الاعتزام الاعتراف بدولة فلسطينية، وقالت إنه يمثل "مكافأة لحركة حماس"، وفق تعبيرها.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان فجر اليوم الخميس: "تغيير موقف الحكومة الكندية في هذا التوقيت مكافأة لحماس ويضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولإطار عمل لتحرير الرهائن".

وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن في وقت سابق أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

وقال كارني للصحفيين إن "هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمن إصلاحا جذريا للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها".

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