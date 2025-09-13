من الردع إلى الحرب الشاملة.. كيف غيرت غزة الاستراتيجية الإسرائيلية في المنطقة؟

قال تقرير لمجلة "فورين أفيرز"، إن هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، كان نقطة تحول جذرية في استراتيجية إسرائيل الأمنية، التي تحولت من الاحتواء والردع إلى المواجهة والقضاء على الخصوم بشكل نهائي عبر عمليات عسكرية واسعة.

وأوضح التقرير أن إسرائيل لطالما اعتمدت على الردع والاستخدام المحدود للقوة بهدف استعادة الهدوء المؤقت؛ لكن بعد 7 أكتوبر، تغيّر هذا النهج بالكامل.

فاستراتيجيتها الجديدة لا تكتفي بإضعاف الخصوم، بل تسعى إلى هزيمتهم نهائيًّا وإعادة تشكيل المشهد الأمني في المنطقة بما يضمن بقاءها.

وبيّن التقرير أن هذا التحوّل يتضح في عدة جبهات منها استمرار الحرب البرية في قطاع غزة، استهداف مواقع ميليشيا حزب الله في لبنان، عمليات في سوريا، وضربات غير مسبوقة ضد مسؤولين إيرانيين كبار وبرامج طهران النووية.

وتابع التقرير أنه "حتى قيادات حماس المقيمة في الخارج، بمن فيهم أولئك المقيمين في قطر، أصبحت أهدافًا مباشرة؛ وإسرائيل لم تعد تُخفي هذه العمليات، بل تتبنّاها علنًا".

أهداف إسرائيل

ويرى بعض المراقبين أن إسرائيل تسعى إلى الهيمنة الإقليمية، لكن محللين يؤكدون أن اقتصادها ونفوذها السياسي لا يؤهلانها لذلك، فالهدف الحقيقي هو تشكيل النظام الإقليمي بما يحمي مصالحها: الدفاع عن حلفائها، السيطرة على أراضٍ عند الضرورة، منع أعدائها من تطوير قدرات متقدمة، وبناء تحالفات براغماتية.

وأكدت الصحيفة أن هذا التوجه يرفض استراتيجيات الماضي القائمة على وعود سلام هشة، فالقوة، لا التنازلات، أصبحت أساس العلاقات والتحالفات، واستمرار الاتفاقات بعد 7 أكتوبر يثبت ذلك، وفق قراءتها.

وبحسب الصحيفة، فإن غزة تمثل الاختبار الأوضح للعقيدة الجديدة، فبالنسبة لإسرائيل، بقاء حماس كحركة مسلحة أو كحاكم أمر غير مقبول، والهدف هو تفكيكها بالكامل: تحييد مقاتليها، تدمير أنفاقها، وشل قدرتها على إعادة بناء قوتها.

ويشمل ذلك السيطرة على أراضٍ داخل غزة، التحكم الصارم بالمساعدات لمنع وصولها إلى حماس، وتمكين المدنيين من الانتقال بعيدًا عن مناطق القتال. ورغم الانتقادات الدولية بسبب الكلفة الإنسانية، ترى القيادة الإسرائيلية أن الأمن القومي يتقدم على الضغوط الدبلوماسية.

الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة

وأشار التقرير إلى أن محور الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة هي إيران؛ ففي يونيو/حزيران، شنت إسرائيل حملة غير مسبوقة لتعطيل برامج طهران النووية والصاروخية؛ ورغم أنها لا تسعى لتغيير النظام الإيراني، تعتبر إسرائيل أن العقيدة الإيرانية تظهر العداء الدائم لها.

وأكدت الصحيفة أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي أمر غير قابل للتفاوض، حتى لو كان الثمن اندلاع حرب إقليمية واسعة.

وأضاف التقرير أن "النهج الجديد يمتد إلى الضفة الغربية، حيث تعتبر إسرائيل السلطة الفلسطينية فاسدة وغير موثوقة؛ وبعد انهيار أوهام "حل الدولتين"، تركز إسرائيل على السيطرة الأمنية، تكثيف العمليات العسكرية، ودمج مناطق استراتيجية مثل غور الأردن ضمن سيادتها القانونية"، وفق قوله.

إعادة تعريف الشراكات

وأضاف التقرير أن إسرائيل بدأت تستثمر في الصناعات الدفاعية، وتنويع شراكاتها، وتعزيز التعاون مع عدد من الدول، ودعم مشاريع إقليمية مثل الممر الاقتصادي الهند–الشرق الأوسط–أوروبا.

وتأتي هذه الاستثمارات بعد أن أظهرت الخلافات حول صفقات السلاح مع الولايات المتحدة، الحليف الأهم لتل أبيب، ضرورة الاستقلالية عنها.

بقاء إسرائيل

وخلص التقرير إلى أن 7 أكتوبر كان تذكيرًا قاسيًا للإسرائيليين بأن البقاء مرهون بالقوة لا بالوعود، وهو ما جعل استراتيجيتهم الجديدة تعتمد على العمل العسكري الاستباقي فوق الدبلوماسية التقليدية، حيث يرى مؤيدو هذا التوجه أن التفوق العسكري هو الطريقة الوحيدة لتأمين الدولة ومنع التهديدات الوجودية.

ويظل السلام هدفًا، لكنه وفق هذه الرؤية يتحقق فقط من خلال التفوق العسكري وقدرة الدولة على فرض الأمن.

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل في مرحلة ما بعد 7 أكتوبر لم تعد ترى ضبط النفس خيارًا، بل تعتبر الهيمنة الأمنية أساس بقائها واستقرارها.