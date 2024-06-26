تفاصيل الخطة الأمريكية للتهدئة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

تناولت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، الخطة الأمريكية لتحقيق التهدئة على حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا ترغب في توسع نطاق الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، ناقش مع المسؤولين الأمريكيين، خلال زيارته المتواصلة إلى الولايات المتحدة، الوضع في شمال البلاد، وإمكانية القيام بعمل عسكري إسرائيلي واسع النطاق، إلى جانب مناقشة التهديد الإيراني في جميع اجتماعاته.

وعقد غالانت سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية في البيت الأبيض ووزارة الدفاع "البنتاغون"، وبعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التقى وزير الدفاع الإسرائيلي نظيره الأمريكي لويد أوستن، إلى جانب مسؤولين آخرين.

ومن المتوقع أن يلتقي غالانت عقب زيارته مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وأوضح الجانب الإسرائيلي، خلال الاجتماعات، أن التصعيد المستمر الذي تقوده ميليشيا حزب الله غير مقبول بالنسبة لإسرائيل، ولا يمكن أن يستمر فترة طويلة.