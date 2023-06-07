أطفال غزة يتظاهرون لمواصلة عمل برنامج الغذاء العالمي‎‎

وعدد الأطفال عبر رسالة باللغتين العربية والإنجليزية سلموها إلى الأمم المتحدة تداعيات سياسة التقليص وتأثيرها على الأسر الفقيرة في القطاع المحاصر.

وطالب الأطفال المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته تجاه غزة، ورفعوا يافطات تندد بسياسة التقليص.

وبدورها، بينت الهيئة العليا للمطالبة بحقوق الفقراء "جمعية محلية غير حكومية" أن هذه الفعالية تأتي ضمن الفعاليات الاحتجاجية تجاه قرار تقليص المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة، معتبرة أن هذه السياسة تعد صفعة جديدة لسكان قطاع غزة وتحرم أكثر من 20 ألف أسرة من القسائم الشرائية، متسائلةً ما ذنب هؤلاء الأطفال أن يحرموا من المساعدات الغذائية؟.