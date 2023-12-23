مخيم البريج في غزة يشهد أزمة إنسانية جديدة
بدأ سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة معاناة جديدة للنزوح من منازلهم، عقب تهديدات من الجيش الإسرائيلي باجتياح المخيم، ومطالبته لهم بالخروج من منازلهم باتجاه مدينة دير البلح، الأمر الذي سيزيد من معاناة القطاع.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اضطر أكثر من مليون ونصف المليون من سكان غزة وشمالها للنزوح إلى وسط القطاع وجنوبه، وذلك إثر العملية العسكرية في تلك المناطق.
وصنف الجيش الإسرائيلي مخيم البريج منطقة قتال خطيرة، وطالب جميع سكانه والنازحين إليه بالخروج إلى "المناطق الآمنة"، محملاً من بقي من السكان المسؤولية عن حياتهم، فيما يبدو أنه قرار ببدء عملية عسكرية جديدة.
أين يقع مخيم البريج؟
يقع مخيم البريج وسط القطاع إلى الجنوب من مدينة غزة، وأنشئ عام 1949 بمساحة قدرها 528 دونماً، ويحده من الشرق مستوطنات غلاف غزة ومن الغرب مخيم النصيرات ومن الشمال وادي غزة ومن الجنوب مخيم المغازي.
وأُقيم المخيم على أراضٍ تابعة لقبيلة الحناجرة، إذ بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإقامة الوحدات السكنية الأولية من الطوب والصفيح، ومع ازدياد النمو السكاني أخذ المخيم بالتوسع.
ويواجه المخيم الصغير القريب من الحدود خطر اقتطاع أجزاء واسعة منه لإقامة المنطقة العازلة التي أكد مسؤولون إسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي ينوي إنشاءها على الحدود مع غزة.
شلل الحياة العامة
يقول خليل وشاح، أحد سكان المخيم، إن "الحرب الإسرائيلية أثرت على مختلف مناحي الحياة في القطاع، وتسببت بشلل كبير في الحياة اليومية للفلسطينيين"، مشيراً إلى أن مطالبة الجيش الإسرائيلي بنزوح سكان البريج ستزيد من معاناتهم.
وأوضح وشاح، لـ"إرم نيوز"، أن "المخيم تعرض للقصف الإسرائيلي الذي تسبب بمقتل وتهجير عدد كبير من السكان خلال الشهرين الماضيين، علاوة على إغلاق المحال التجارية والأسواق الرئيسية فيه، ما تسبب بشلل في الحياة العامة".
وأضاف: "نفتقر في المخيم لمقومات الحياة الرئيسية، والكثير من الشوارع والطرقات مغلقة بفعل القصف الإسرائيلي، ورغم سعي السكان وبجهود شخصية لفتحها؛ إلا أن تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل بسبب ضعف الإمكانيات".
وأشار إلى أن "نزوح سكان المخيم لمدينة دير البلح أو المخيمات الأخرى في المنطقة الوسطى لا يمكن أن يجعلهم في مأمن من القصف الإسرائيلي، خاصة وأن القصف طال جميع مناطق القطاع واستهدف النازحين بشكل أساسي".
الخيار الأفضل مهما كان الثمن
يؤكد الفلسطيني أشرف أبو الروس أنه "يرفض خروج عائلته من منزلهم في المخيم، وأنه قرر البقاء مهما كان ثمن هذا القرار"، مشيراً إلى أن الخيار الأفضل بالنسبة للسكان هو وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضح أبو الروس، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الجيش الإسرائيلي تسبب بنزوح أكثر من ثلثي سكان القطاع لأماكن أخرى، وأن ذلك لم يؤدِ إلى تقليل أعداد الضحايا بصفوف المدنيين بل كان سبباً في مقتل الآلاف".
وأشار إلى أن "الصواريخ الإسرائيلية تصل إلى كل مكان وبالتالي فإن خروج السكان من منازلهم لن يكون الخيار الأفضل"، قائلاً: "يجب أن يعمل المجتمع الدولي على الضغط على إسرائيل لوقف الحرب وتقديم المساعدات العاجلة لسكان غزة".
وحسب أبو الروس، فإن "المخيم وبسبب موقعه على الحدود الشرقية للقطاع عرضة على الدوام للاجتياح الإسرائيلي والتدمير، وأن سكانه باتوا معتادين على حالة الحرب التي يفرضها عليهم الجيش الإسرائيلي"، وفق تعبيره.
تهجير السكان مجددا
أما النازح من شمال القطاع إلى مخيم البريج، محمد المصري، فيرى أن إسرائيل تهدف من طرد السكان من عدد من المناطق في غزة إلى "تهجيرهم من القطاع إلى أماكن أخرى"، مشدداً على أن ذلك يأتي في إطار مخطط إسرائيلي لتفريغ غزة من سكانها.
وأوضح المصري، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "اضطر للنزوح من الشمال عند أحد أقاربه في مخيم البريج، والآن يفكر مع الأقارب بالمكان الجديد الذي يمكنهم الهرب إليه من الصواريخ الإسرائيلية والنجاة بأرواحهم وأرواح عائلاتهم".
وأضاف: "إسرائيل تلاحقنا في كل مكان وترفض أن نعيش مسالمين في بيوتنا، كما أنها تنقلنا من مكان لآخر بزعم أننا آمنون؛ إلا أن الطائرات الإسرائيلية تواصل ملاحقتنا، فهي تريد تدمير مناطق القطاع كافة"، حسب قوله.