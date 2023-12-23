مخيم البريج في غزة يشهد أزمة إنسانية جديدة

وصنف الجيش الإسرائيلي مخيم البريج منطقة قتال خطيرة، وطالب جميع سكانه والنازحين إليه بالخروج إلى "المناطق الآمنة"، محملاً من بقي من السكان المسؤولية عن حياتهم، فيما يبدو أنه قرار ببدء عملية عسكرية جديدة.

أين يقع مخيم البريج؟

يقع مخيم البريج وسط القطاع إلى الجنوب من مدينة غزة، وأنشئ عام 1949 بمساحة قدرها 528 دونماً، ويحده من الشرق مستوطنات غلاف غزة ومن الغرب مخيم النصيرات ومن الشمال وادي غزة ومن الجنوب مخيم المغازي.

وأُقيم المخيم على أراضٍ تابعة لقبيلة الحناجرة، إذ بدأت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإقامة الوحدات السكنية الأولية من الطوب والصفيح، ومع ازدياد النمو السكاني أخذ المخيم بالتوسع.

ويواجه المخيم الصغير القريب من الحدود خطر اقتطاع أجزاء واسعة منه لإقامة المنطقة العازلة التي أكد مسؤولون إسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي ينوي إنشاءها على الحدود مع غزة.

شلل الحياة العامة

يقول خليل وشاح، أحد سكان المخيم، إن "الحرب الإسرائيلية أثرت على مختلف مناحي الحياة في القطاع، وتسببت بشلل كبير في الحياة اليومية للفلسطينيين"، مشيراً إلى أن مطالبة الجيش الإسرائيلي بنزوح سكان البريج ستزيد من معاناتهم.

وأوضح وشاح، لـ"إرم نيوز"، أن "المخيم تعرض للقصف الإسرائيلي الذي تسبب بمقتل وتهجير عدد كبير من السكان خلال الشهرين الماضيين، علاوة على إغلاق المحال التجارية والأسواق الرئيسية فيه، ما تسبب بشلل في الحياة العامة".