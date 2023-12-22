فلسطيني يصف لـ"إرم نيوز" مشاهد الدمار الهائل في جباليا

وأضاف: "كنّا نسمع أصوات الصواريخ والقذائف وتطاير الشظايا وأكوام الحجارة على بيوتنا، إذ إن كل البيوت التي يتم قصفها في جباليا البلد هي بيوت مأهولة بمئات المدنيين، من الأطفال والنساء. والمرعب أكثر هو أننا لم نكن نسمع أصوات الإسعاف والدفاع المدني تأتي لإطفاء الحرائق وإجلاء الجرحى، فقد توقفت خدماتهم تمامًا في شمال قطاع غزة."

وأشار أبو الخير إلى "أنه قبل يومين اشتد القصف بشكل لا يمكن وصفه، فقد نطقنا الشهادتين عشرات المرات، وكان ذلك شبيهًا بزلزال، ولكنه لم يكن لعدة ثوانٍ، إنما لعدة ساعات متواصلة، وسط صراخ وبكاء الأطفال والنساء وعلو الأصوات بالدعاء والتضرع إلى الله أن تقف هذه الإبادة. وعندما جاء الصباح وهدأت عاصفة القصف، نزلت إلى الشارع لأعرف أين كانت كل هذه الصواريخ والبراميل المتفجرة".

كأنها قطع من البسكويت

"هنا كانت الصدمة، إذ إنني لم أصدق أنني أسكن في هذا الحي إلا من خلال أن منزلي يتواجد بداخله، كان الدمار هائلًا والبنايات مهشمة وكأنها قطع من البسكويت، والشوارع لم يعد لها وجود، والجثث على جوانب الطرقات بالعشرات، فضلًا عن من هم تحت الأنقاض"، بحسب أبو الخير.

وأوضح: "عدت مسرعًا إلى البيت دون أن أنطق بكلمة للعائلة التي تنتظر بفارغ الصبر أن أروي لهم ما رأيت. قلت لهم إن معظم الاستهدافات كانت لأراضٍ زراعية فارغة، وهناك بعض البيوت التي تعرضت للقصف. لم أشأ أن أدب الرعب في قلوب عائلتي من هول ما رأيت.. أردت أن أطمئنهم ولو كان ذلك كذبًا".