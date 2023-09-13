الدبيبة والمئات من الليبيين يؤدون صلاة الغائب على أرواح ضحايا الفيضانات (صور)
أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة برفقة المئات، الثلاثاء، صلاة الغائب في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس على أرواح ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن ومناطق، شرقي البلاد.
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، طالب الدبيبة البرلمان والحكومات والجيش تجنيب الخلافات السياسية في ظل الوضع الراهن الذي تشهده البلاد، وأضاف: "لا بد أن نتوحد ونقف موقفا واحدا تجاه أهلنا في المناطق المنكوبة خصوصا مدينة درنة وما جاورها وكل الجهات تبذل الجهود للمساعدة ولولا الظروف أنا أول واحد نكون غادي".
وحول المساعدات الخارجية، قال الدبيبة "نحن لسنا محتاجين للأكل أو الشرب أو الأدوية ولسنا بحاجة إلى رجال ولا أطباء .. نحن نحتاج إلى أجهزة مختصة في انتشال الجثث من البحر وأجهزة البحث تحت الأنقاض فقط ولسنا بحاجة إلى أي شيء آخر".
وسقط آلاف القتلى ولا يزال أكثر من عشرة آلاف في عداد المفقودين في ليبيا إثر سيول وفيضانات جلبتها عاصفة عاتية هبت من البحر المتوسط وأدت إلى انهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل ومحت ما يقرب من ربع المدينة الساحلية الواقعة شرق البلاد.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، عن وجود عدد كبير من الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر من مدينة درنة، لافتا إلى وجود مشكلات في كيفية انتشالها.