الدبيبة والمئات من الليبيين يؤدون صلاة الغائب على أرواح ضحايا الفيضانات (صور)

أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة برفقة المئات، الثلاثاء، صلاة الغائب في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس على أرواح ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن ومناطق، شرقي البلاد.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، طالب الدبيبة البرلمان والحكومات والجيش تجنيب الخلافات السياسية في ظل الوضع الراهن الذي تشهده البلاد، وأضاف: "لا بد أن نتوحد ونقف موقفا واحدا تجاه أهلنا في المناطق المنكوبة خصوصا مدينة درنة وما جاورها وكل الجهات تبذل الجهود للمساعدة ولولا الظروف أنا أول واحد نكون غادي".