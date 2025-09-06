logo
سوريا.. "أمن درعا" يحذر من حمل السلاح في الأماكن العامة و"التباهي به"

مسلح تابع للأمن السوري في درعاالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 1:48 م

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة  درعا جنوب سوريا اليوم السبت، أنها لن تسمح بحمل السلاح في الأماكن العامة أو التباهي به أو استخدامه في المناسبات والتجمعات ويمنع استخدامه في أي شكل من أشكال التهديد أو الابتزاز.

وقالت القيادة في بيان لها نقلته قناة "الإخبارية السورية" (رسمية) إن حمل السلاح بشكل غير قانوني يشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع واستقراره ويُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة.

 ولفتت إلى أنه سيُتخذ بحق كل من يضبط مخالفاً لهذه التعليمات "الإجراء القانوني الرادع" دون أي تهاون حفاظاً على أمن المواطنين وصوناً لهيبة القانون.

ويعد انتشار السلاح في المحافظات السورية تحديًا جديدا للحكومة الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتسبب وجوده بكثرة بين الناس إلى العديد من جرائم القتل والتصفيات.

