لوموند: نتنياهو خرّب جهود بايدن لوقف حرب غزة حرصا على سلطته

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتردد في تخريب جهود السلام التي بذلها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة؛ من أجل البقاء في السلطة.

واعتبر تقرير الصحيفة أن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "العشوائية" خلال ستة أشهر في حل الصراع المستمر في غزة فشلت، موضحا أن الأمر لم يقتصر على انهيار الهدنة المتفق عليها عشية تنصيب الرئيس الأمريكي الحالي بعد شهر ونصف الشهر، بل وصلت الكارثة الإنسانية في القطاع الفلسطيني إلى أبعاد مروعة.

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وتابعت الصحيفة: "ومع ذلك، يجب ألا ننسى أبدًا المسؤولية الفادحة التي يتحملها سلف ترامب في البيت الأبيض عن هذه الكارثة".

وأوضحت أن "جو بايدن كان هو من قدّم بالفعل، على مدى 15 شهرًا، دعمًا شبه مطلق لبنيامين نتنياهو في حربه على غزة.

وأشارت "لوموند" إلى أن تحقيقا معمقا أجرته صحيفة "نيويورك تايمز"، استنادًا إلى وثائق سرية ومقابلات مع أكثر من مئة مسؤول، كشف عن مدى تلاعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالرئيس الديمقراطي، حتى مع رهان بايدن علنًا على إعادة انتخاب ترامب.

وتابع تقرير "لوموند" أن نتنياهو اكتسب هذا الدهاء السياسي من خلال المدة الطويلة التي قضاها في الحكم، وقال: "قضى نتنياهو أكثر من 17 عامًا في سدة الحكم في إسرائيل، من عام 1996 إلى عام 1999، ومن عام 2009 إلى عام 2021، ومنذ ديسمبر 2022.

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وقد مكّنته هذه المدة الطويلة الاستثنائية من "إعادة تشكيل المشهد السياسي، وبعض المؤسسات، بشكل جذري، على الرغم من الاحتجاجات التي أثارها هذا التحوّل غير الليبرالي، لكن عبقرية نتنياهو التكتيكية تكمن أيضا في أنه انتهازيٌّ ومستعدٌّ لأي مناورة للتشبث بالسلطة"، وفقا للصحيفة.