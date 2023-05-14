ما أسباب استجابة إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة؟

تطرقت تقارير عبرية، اليوم الأحد، إلى أسباب استجابة إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، الذي جرى التوصل إليه بوساطة مصرية، مساء أمس السبت، بعد جولة مواجهات استمرت خمسة أيام بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينياً، فضلاً عن إسرائيلية واحدة.

وقالت، إنه بما أن الوضع الأمني معروف بهشاشته، فلا يسع إسرائيل إلا أن تأمل في الحفاظ عليه، مشيرة إلى أن عملية "السهم الواقي" هي واحدة من "أنجح" عمليات الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" في غزة، على حد زعمها.