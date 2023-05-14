ما أسباب استجابة إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة؟
تطرقت تقارير عبرية، اليوم الأحد، إلى أسباب استجابة إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، الذي جرى التوصل إليه بوساطة مصرية، مساء أمس السبت، بعد جولة مواجهات استمرت خمسة أيام بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينياً، فضلاً عن إسرائيلية واحدة.
وقالت، إنه بما أن الوضع الأمني معروف بهشاشته، فلا يسع إسرائيل إلا أن تأمل في الحفاظ عليه، مشيرة إلى أن عملية "السهم الواقي" هي واحدة من "أنجح" عمليات الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" في غزة، على حد زعمها.
ضربة قاصمة لـ"الجهاد الإسلامي"
وحسب مراسل شؤون الجيش والأمن في صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوسي يهوشع، فإن من أسباب استجابة إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، تلقي حركة "الجهاد الاسلامي" ضربة قاصمة، لعلها أشدها خسارتها معظم قادتها في عمليات تصفية دقيقة في الضربة الأولى للعملية الأسبوع الماضي، وفي وقت لاحق أيضًا أثناء القتال، بالإضافة إلى أنها واجهت صعوبة في إحداث وابل كبير من القذائف على إسرائيل وإلحاق أضرار جسيمة بها.
وقال: "ليس ذلك فحسب، بل قتل أربعة فلسطينيين في قطاع غزة نتيجة فشل إطلاق نار من قبل الحركة، بالإضافة إلى مقتل عامل فلسطيني من غزة بصاروخ سقط داخل إسرائيل، وإصابة شقيقه بجروح خطيرة".
وادعى أن "الطريقة التي انتهت بها عملية (السهم الواقي)، يمكن اعتبارها أيضاً إنجازا إسرائيليا جزئيا؛ حيث أراد الجيش الإسرائيلي إنهاء الجولة في أقرب وقت ممكن، كما أراد المستوى السياسي، والاستفادة من الوساطة المصرية التي دعمتها حماس".
إفشال مخطط إيران
ولفت بن يهوشع، إلى أن "إسرائيل أرادت من خلال وقف إطلاق النار، إفشال مخطط إيران التي ضغطت على حركة الجهاد الإسلامي من أجل إطالة أمد عملية السهم الواقي قدر الإمكان، وقد أثمر هذا الضغط لمدة خمسة أيام فقط، وخرجت الجهاد الإسلامي من هذه العملية محطمة ومصابة بالرضوض".
وتابع: "ومن منظور واسع، تعرض رعاتها في طهران أيضاً لضربة، جاءت من وجهة نظر إسرائيل في وقت مناسب؛ نظراً لجرأتهم بالتحريض ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة"، على حد قوله.
خلافات بين المستويين السياسي والأمني
بدورها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أمس السبت، قبل إعلان وقف إطلاق النار، أنه لأول مرة منذ بداية العملية، كان هناك احتكاك بين المستويين السياسي والأمني.
وجاء في بيان صادر عن مسؤول سياسي رفيع، أن "جولة القتال أظهرت ضعف حماس؛ لأنها لم تفرض وقف إطلاق النار، واعتبر ذلك دليلاً على تغير ميزان القوى في غزة".
ولم يعكس هذا الإعلان موقف الجيش الإسرائيلي و"الشاباك"، وادعى مسؤولون أمنيون أنه كان خطأ فادحاً. ومن ناحية أخرى، لم يعجب مكتب رئيس الوزراء المزاعم التي وردت في الإحاطة بأن مبادرة العملية ولدت من فوق، وبالطرق على المنضدة بعد إطلاق النار على سديروت.
الخشية من مشاركة حماس
من جانبه، أشار مراسل ومحلل الشؤون العسكرية في صحيفة "معاريف" العبرية، تال ليف رام، إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قدرت أنه كلما استمرت عملية "السهم الواقي"، زاد احتمال جر "حماس" إلى جولة القتال؛ لذلك واصل الجيش الإسرائيلي تركيز جهوده في القضاء على كبار المسؤولين في "الجهاد الإسلامي"، وإلحاق الضرر بمنازلهم التي تُستخدم أيضًا لأغراض عسكرية، بحسب زعمه.
دعم أمريكي وأوروبي للوساطة المصرية
ومن ناحية أخرى، أدركت إسرائيل أن جهود الوساطة المصرية المتكررة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، كانت تحظى بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، بحسب ليف رام.
استعادة قوة الردع
من جهته، قال الكاتب والمحلل رون بن يشاي، إن عملية "السهم الواقي" استعادت قوة الردع الإسرائيلية، وجعلت بالدرجة الأولى قادة "الجهاد الإسلامي"، الذين يتواجدون في الخارج، يفكرون مرتين وثلاث مرات قبل أن يأمروا رجالهم في غزة بإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل، سواء بسبب الاضطرابات في الأقصى، أو بسبب الإضراب عن الطعام.
وأضاف أن "النشطاء الميدانيين لحزب الله وحماس أدركوا كيف تقوم الاستخبارات الإسرائيلية بتحديد مواقع كبار النشطاء الميدانيين ومهاجمتهم واحدًا تلو الآخر أثناء القتال، على الرغم من انتقالهم من مخبأ إلى مخبأ، وكل هذا في الوقت الذي احتفظت فيه إسرائيل بالشرعية الدولية لمواصلة العملية؛ لأنها أثبتت أنها فعلت كل شيء لتجنب إلحاق الأذى بمن هم غير متورطين".
الشرعية الدولية
وتابع بن يشاي، أنه "بعد استعادة قوة الردع، يعد الحفاظ على الشرعية الدولية أهم إنجاز عسكري للجيش الإسرائيلي والشاباك في عملية السهم الواقي. والدليل على ذلك أن الإدارة الأمريكية امتنعت عن مطالبة إسرائيل بوقف العملية لنحو ثلاثة أيام، وحتى بعد ذلك أرسلت واشنطن طلبًا مهذبًا ولم تطرق على الطاولة كما كان الحال أيام الرئيس السابق باراك أوباما".
ولفت إلى أنه تم استيعاب هذه الإنجازات ليس فقط في قطاع غزة، ولكن أيضًا في إيران، وعند الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، في بيروت.
التماسك الداخلي
وبين بن يشاي أن "أعداء إسرائيل" تلقوا درسا مفيدا في المرونة المدنية والتماسك الداخلي الذي تظهره إسرائيل، حتى عندما تكون في خضم انقسام اجتماعي وسياسي لم يكن هو نفسه منذ إنشائها.
وبحسبه، فإن "هذه الحقيقة لها أهمية نفسية هائلة في هذا الوقت بالتحديد؛ لأن إيران وعملاءها في المنطقة أخطأوا في الاعتقاد بأن إسرائيل ضعفت بسبب الصراع الداخلي، وأنها انهارت تلقائيا على نفسها".