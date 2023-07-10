لبحث إنهاء الصراع.. مصر تستضيف قمة لدول جوار السودان الخميس

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الإثنين، استضافة قمة لدول "جوار السودان" الخميس المقبل، تهدف لبحث سبل إنهاء الصراع الدائر منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأكدت الرئاسة المصرية في بيان لها، اطلع عليه "إرم نيوز"، أن القمة تعكس الحرص على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرَّض لها.

وتهدف القمة كذلك إلى الحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

وستركز قمة "دول جوار السودان" على بحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.