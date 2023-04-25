وضع كارثي.. "أطباء بلا حدود" تسرد المأساة السودانية

يعيش السودان أوضاعاً إنسانية صعبة، نتيجة الحرب الدائرة بين طرفي الصراع في البلاد؛ الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حميدتي، فيما تواجه المنظمات الدولية الإنسانية أزمة حقيقية لا يمكن وصفها.

وفي لقاء خاص مع "إرم نيوز"، يسرد مصدر مسؤول في منظمة "أطباء بلا حدود"، الحالة الصحية والإنسانية في السودان، ويقدم شهادة مأساوية عما آلت إليه الأمور في بلد دخلت الحرب فيها يومها الحادي عشر، في ظل سريان هدنة ثالثة مدتها ثلاثة أيام، وسط آمال بعودة الأمن والاستقرار.

ويقول المصدر : "يواجه السودانيون الذين يعيشون في مناطق الصراع وضعاً صعباً للغاية؛ فكثير منهم محاصرون داخل منازلهم بسبب القصف والضربات الجوية والاقتتال في الشوارع.. رأينا وسمعنا عن الكثير من عمليات النهب والهجمات على المنازل، وكذلك الاعتداءات الجسدية والجنسية".