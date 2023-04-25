وضع كارثي.. "أطباء بلا حدود" تسرد المأساة السودانية
يعيش السودان أوضاعاً إنسانية صعبة، نتيجة الحرب الدائرة بين طرفي الصراع في البلاد؛ الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حميدتي، فيما تواجه المنظمات الدولية الإنسانية أزمة حقيقية لا يمكن وصفها.
وفي لقاء خاص مع "إرم نيوز"، يسرد مصدر مسؤول في منظمة "أطباء بلا حدود"، الحالة الصحية والإنسانية في السودان، ويقدم شهادة مأساوية عما آلت إليه الأمور في بلد دخلت الحرب فيها يومها الحادي عشر، في ظل سريان هدنة ثالثة مدتها ثلاثة أيام، وسط آمال بعودة الأمن والاستقرار.
ويقول المصدر : "يواجه السودانيون الذين يعيشون في مناطق الصراع وضعاً صعباً للغاية؛ فكثير منهم محاصرون داخل منازلهم بسبب القصف والضربات الجوية والاقتتال في الشوارع.. رأينا وسمعنا عن الكثير من عمليات النهب والهجمات على المنازل، وكذلك الاعتداءات الجسدية والجنسية".
ويضيف المصدر: "تقوم أطباء بلا حدود بدعم مستشفى في مدينة الفاشر، حيث يشهد هذا المرفق الصحي كثافة في عدد المصابين إثر إغلاق المستشفيات الأخرى، التي لم تصمد أمام القصف".
ويتابع : "عدد المرضى أكبر من عدد الأسرّة، ويتم علاج الجرحى على الأرض، وهم في حالة معقدة جداً بسبب تأخرهم في الوصول للمستشفى، وتحديات التنقل بأمان، ما يجعلهم أكثر عرضة للوفاة".
ويعاني القطاع الصحي في السودان حالياً من قلة عدد الطاقم الطبي من ذوي الخبرة في الاستجابة لحوادث الإصابات الجماعية، بينما تصعب إعادة إمداد المستشفيات، بسبب نفاد المواد الأساسية مثل الأدوية والدم بسرعة، وكثرة حالات النهب، بحسب "أطباء بلا حدود".
وتعصف بالسودان أصلاً منذ أعوام صراعات سياسية وأزمات اقتصادية، فضلاً عن عدم انتظام هطول الأمطار، وتدفق الفيضانات، وانعدام الأمن الغذائي، وخفض التمويل.
ومن أبرز تحديات القطاع الصحي في السودان حالياً، تقول "أطباء بلا حدود" إنه "يوجد عدد قليل فقط من المرافق الصحية التي تقدم الخدمات للمواطنين، ما يؤثر سلباً على حياة عدد كبير من المحتاجين، ولاسيما الأمهات اللواتي هن على وشك الولادة، وكذلك المصابون بأمراض مزمنة ومصابو الحرب عموماً.
أبرز الإصابات في السودان
وأبرز الحالات المستعصية التي تصل المرافق الصحية في السودان، ولاسيما في المرفق الصحي الذي تشرف عليه "أطباء بلا حدود"، تتمثل في إصابة معظم الأطفال برصاصات طائشة، بالإضافة إلى حالات كسور ناجمة عن طلقات نارية أو شظايا في أرجل المصابين أو بطونهم أو صدورهم، ما يستدعي عمليات جراحية فورية.
وتؤكد "أطباء بلا حدود" أن "العمليات الجراحية تستدعي توفير ضمادات وأدوات جراحية وأدوية تخدير ومسكنات آلام والتبرع الدم.. ومن أجل علاج المرضى، تحتاج المستشفيات إلى الكهرباء والوقود للمولدات والمياه النظيفة".
وبدأت منظمة "أطباء بلا حدود" عملها في السودان عام 1978، وتتمركز مشاريعها في الخرطوم والقضارف وكسلا والنيل الأزرق دارفور، وغيرها، حيث تدعم قطاع الرعاية الصحية فيها.
معوقات العمل الإنساني "الصحي"
بالإضافة إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، يشكل العنف المستمر معوقاً كبيراً للموظفين والمرضى وتأمين الإمدادات والتحرك بأمان، وخاصة بعد إغلاق كافة مطارات السودان.
ويوضح المصدر المسؤول: "لا يمكننا إدخال المزيد من الإمدادات إلى شمال دارفور، أو إلى البلاد عموماً. لقد أغلقت تشاد حدودها، وإذا لم يتغير الوضع ولم يتم السماح بوصول المساعدات الإنسانية، سنكون أمام المزيد من الخسائر البشرية".
وتدعو "أطباء بلا حدود"، عبر "إرم نيوز"، أطراف النزاع السوداني إلى "احترام الكوادر الطبية والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف، والحفاظ على أرواح المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان سلامة المرضى وأمان المرافق الصحية".