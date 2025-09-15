غروندبرغ يحذر من تفاقم التوترات الإقليمية بسبب النزاع في اليمن

حذّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ، الاثنين، من "تفاقم التوترات الإقليمية"، بسبب النزاع في اليمن.

وأشار غروندبرغ، في إحاطته التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، إلى أن "استمرار النزاع اليمني دون معالجة، سيفاقم التوترات الإقليمية، ويمتد أثره إلى ما أبعد من اليمن، كما أن عملية السلام ستظلّ هشّة إذا لم تُعالج مصادر عدم الاستقرار في المنطقة".

وأعرب عن قلقه من تصاعد الأعمال العدائية بين الحوثيين وإسرائيل.

وأكد المبعوث الأممي إلى اليمن، أن الأنشطة العسكرية الأخيرة في مناطق مثل الضالع ومأرب وتعز "تُنذر بأن أي حسابات خاطئة من أي طرف قد تدفع البلد إلى عودة شاملة للنزاع".

وشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التوتر على خطوط المواجهة والحفاظ على حوار أمني وعسكري بناء مع جميع الأطراف المعنية.

وأشار إلى أن "جهود الحكومة اليمنية أسهمت في تحسين الاقتصاد، ورفع قيمة العملة وخفض تكاليف المعيشة".

وتطرق غروندبرغ، إلى نقاشاته الأخيرة مع عدد من ممثلي الأطراف المحلية وممثلي الدول الإقليمية والمجتمع الدولي، التي شدد فيها على "أن أفضل سبيل للمضي قدماً هو الانخراط في الالتزامات التي تم التعهد بها تجاه خارطة الطريق".

وفيما يتعلق بموجة الاعتقالات التعسفية الجديدة التي شنها الحوثيون تجاه موظفي الأمم المتحدة بصنعاء والحديدة، أكد المبعوث الأممي أنها "تعدّ تصعيداً صارخاً".

وقال إن هذه الاعتقالات "غير المبررة"، واقتحام مقار الأمم المتحدة بالقوة والاستيلاء على ممتلكاتها "يقوّض قدرتها على دفع جهود السلام وتقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني".

أخبار ذات علاقة 14 عملية في 2025.. خلايا الحوثيين تتساقط في مناطق الحكومة اليمنية

وأضاف أن عائلات المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني، "ليست وحدها ممن يعانون فراق أحبائهم، إذ ما زال آلاف اليمنيين محتجزين نتيجة النزاع، وإحراز التقدم في هذه القضية تأخر كثيراً".

وأكد غروندبرغ، أن مكتبه يواصل العمل مع الأطراف "لضمان الإفراج عن جميع المحتجزين وفق مبدأ الكل مقابل الكل".

ودعا الحوثيين إلى الإفراج عن أفراد طاقم السفينة "إيترنيتي سي" الناجين من عملية استهدافها قبل أكثر من شهرين وإغراقها في مياه البحر الأحمر، وإعادتهم إلى بلدانهم.